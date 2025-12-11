Innlent

Allt að helmingur barna heima vegna veikinda

Unnur Hermannsdóttir er leikskólastjóri á Rauðuborg.
Allt að helmingur barna sem eru á leikskólum í borginni hefur verið fjarverandi síðustu vikur vegna veikinda. Leikskólastjóri segist ekki muna eftir öðru eins á rúmlega þrjátíu ára starfsferli.

Á leikskólanum Rauðaborg í Reykjavík voru tuttugu og tvö börn fjarverandi í dag af fimmtíu og sex börnum. Það er nokkuð óvenjulegt en mikil veikindi meðal barnanna skýra þetta.

„Það er búið að vanta á bilinu tuttugu og tvö til tuttugu og tuttugu og fimm börn alla þessa vikur. Alla þessa fjóra daga. Þetta byrjaði á fimmtudag föstudag í síðustu viku þá voru óvenju mörg fjarverandi. Kannski svona sex til átta börn sem er mikið af okkur reynslu. Börnin hér eru sjaldan lasin en þetta er ábyggilega inflúensan,“ segir Unnur Hermannsdóttir leikskólastjóri á Rauðaborg.

Nú ertu búin að vera í þessu lengi eða yfir þrjátíu ár. Hefur þú áður séð þetta svona slæmt?

Aldrei. Ekki svona. Ekki svona lengi svona marga daga í röð og ekki sömu börnin svona lengi í burtu. Það eru sömu börnin sem að mæta og sömu börnin sem eru veik heima lengi í einu.

Nýjar tölur frá Landlæknisembættinu sýna að inflúensufaraldurinn er enn á uppleið. Í síðustu viku greindust 116 með inflúensuna þar af ellefu börn eins til fjögurra ára og fimmtán börn undir eins árs.

Nóg að gera á Rauðuborg.Vísir/Bjarni

Unnur segir inflúensuna leggjast þyngra á yngstu börnin á leikskólanum sem séu lengur veik heima en þau eldri. Þá segir hún veikindi einnig hafa herjað á starfsfólkið.

„Starfsfólkið er búið að taka sinn pakka. Þannig núna eru hér um bil allir starfsmenn búnir að mæta þessa viku. Vantar svona einn til tvo starfsmenn. Við erum búin að nýta tímann vel. Leyfa börnunum að njóta sér í fámenninun og gera eitthvað skemmtilegt sem við getum kannski ekki gert þegar það er allt fullt af börnum. Við höfum líka verið svolítið að taka til í skápum og fara í Sorpu og svoleiðis. Nýta tímann.“

