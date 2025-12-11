Strætisvagni var ekið á konu á reiðhjóli við gatnamót Langholtsvegar og Skeiðarvogs í Laugardal síðdegis í dag. Að sögn sjónarvotts og íbúa í hverfinu virtist konan ekki hafa slasast alvarlega, en hjólið lenti undir vagninum og varð fyrir skemmdum. Hefur áhyggjur af því hvað umferðarslysum hefur fjölgað í hverfinu að undanförnu.
Elín Birta Sverrisdóttir var í bíl þegar hún kom að gatnamótunum þar sem slysið virtist nýskeð.
Hún segir að hún hafi komið að gatnamótunum úr gagnstæðri átt og séð að kona hafi verið í jörðinni fyrir framan strætó og hjól hennar undir vagninum.
Útlit hefði verið fyrri að konan hafi farið yfir á grænu gönguljósi og strætó ekið svo yfir gangbrautina.
„Svo fór fólk úr strætónum og byrjaði að hjálpa henni, en hún náði að standa á fætur og virtist ekki stórslösuð. En við sáum að hjól var undir brettinu framan á strætónum, hann reyndi að bakka og dró bara hjólið með.“
Elín hefur búið í Laugardalnum í mörg ár og vinnur sem frístundaleiðbeinandi í hverfinu, en hún hefur áhyggjur af fjölgun umferðarslysa í hverfinu undanfarin ár.
Annar strætisvagn númer fjórtán hafi til að mynda ekið á konu á öðrum gatnamótum Skeiðarvogs fyrir fjórum árum með þeim afleiðingum að hún lést.
Gatnamótin þar sem slysið varð í dag sé til að mynda mjög vinsæl hjá börnum í grunnskóla hverfisins.
„Þetta er gata fyrir framan tvo skóla. Ég vinn sem frístundaleiðbeinandi og við erum alltaf að vara krakkana við, segja þeim að passa sig.“
Undanfarnar vikur hefur verið fjallað um tíð umferðarslys í Laugardalnum, en íbúar í hverfinu hafa greint frá því að þeir ætli að koma upp eigin ljósastýringarbúnaði við gatnamót þar sem þrisvar sinnum hefur verið ekið á börn í haust.
„Ég er með áhyggjur af því hvað bílslysum hefur fjölgað í þessu hverfi. Fólk er alveg að taka eftir þessu hér í hverfinu,“ segir Elín.
