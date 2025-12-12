Allsherjarvarnir og öryggisviðbúnaður voru ofarlega á baugi þegar forsætisnefnd Norðurlandaráðs hittist á fundi á Íslandi fyrr í þessari viku. Nefndin heimsótti meðal annars varnarsvæðið á Keflavíkurflugvelli og kynnti sér varnarsamstarf Íslands við bandalagsríki. Fulltrúi Íslands í nefndinni segir staðsetningu Íslands mikilvæga í hernaðarlegu tilliti og því hafi mikla þýðingu að fundur nefndarinnar hafi farið fram hér á landi.
Forsætisnefndin hefur æðsta ákvörðunarvald innan Norðurlandaráðs á milli árlegra þinga ráðsins og hefur þannig völd til að taka ákvarðanir fyrir hönd ráðsins. Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, er formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs og situr í forsætisnefnd, ásamt Höllu Hrund Logadóttur, þingmanni Framsóknarflokksins.
„Staðsetning Íslands í Norður-Atlantshafi er hernaðarlega mjög mikilvæg. Í heimsókn okkar á varnarsvæðið á Keflavíkurflugvelli fengum við dýrmæta innsýn í bæði NORDEFCO- og NATO-samstarfið sem er nátengt starfssviði forsætisnefndarinnar. Það hefur því mikla þýðingu að fundurinn hafi verið haldinn hér,“ er haft eftir Dagbjörtu í tilkynningu á vef Norðurlandaráðs um fundinn.
Að lokinni heimsókn á varnarsvæðið í Keflavík á mánudag fór fundur nefndarinnar fram í Smiðju Alþingis á þriðjudaginn þar sem tillaga ríkisstjórna Norðurlanda um aukið vægi allsherjarviðbúnaðar í norrænu samstarfi var meðal annars til umfjöllunar. Tillagan fjallar um þörf til aukinnar samræmingar bæði hvað lítur að almannavörnum og hernaðarlegum viðbúnaði í ljósi breyttrar stöðu í öryggismálum, en Norðurlöndin eru nú öll aðildarríki að NATO eftir að Svíþjóð og Finnland gengu í bandalagið í kjölfar allsherjarinnrásar Rússa í Úkraínu.
„Tillagan felur meðal annars í sér að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna að veita Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi aðild að Haga-samstarfinu og efla norrænt samstarf um æfingar, aðfangaleiðir, orkuöryggi og flutninga, segir meðal annars í tilkynningu Norðurlandaráðs.
„Forsætisnefndin bendir á að kórónuveirufaraldurinn og breytt landslag í öryggismálum á Norðurlöndum hafi sýnt fram á þörfina á traustari og samþættari allsherjarvörnum. Einn af meginþáttum tillögunnar felst einnig í því að veita frjálsum félagasamtökum skýrara hlutverk í krísuviðbrögðum og tryggja stöðugar birgðir og aðfangaleiðir um öll Norðurlönd, einnig á Norður-Atlantshafi. Fjallað verður áfram um tillöguna á fundum Norðurlandaráðs í Hróarskeldu í febrúar.“