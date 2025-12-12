Fjölskyldur fórnarlamba krefjast ábyrgðar Sádi-Arabíu Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 12. desember 2025 10:01 George W. Bush þá Bandaríkjaforseti á spjalli við Abdullah Stand þáverandi krónprins af Sádi-Arabíu í Texas í apríl árið 2002. Getty Aðstandendur fórnarlamba árásanna þann 11. september 2001 hafa árum saman barist fyrir því að fá að lögsækja Sádi-Arabíu vegna meints stuðnings ríkisins við hluta hryðjuverkamannanna. Nýlega birt gögn bandarískra yfirvalda hafa styrkt grunsemdir fjölskyldnanna enn frekar og samhliða halda málaferlin áfram að silast í gegnum dómskerfið, 24 árum eftir atburðina. Í nýjasta þætti Skuggavaldsins rýna prófessorarnir Hulda Þórisdóttir og Eiríkur Bergmann í þetta mál sem og í aðrar pólitískar og sálfræðilegar afleiðingar árásanna. Þau segja ljóst að engin trúverðug gögn styðji kenningar um beina aðkomu bandarískra stjórnvalda að árásunum. Hins vegar sé ótvírætt af opinberum skýrslum að kerfið hafi brugðist bæði vegna „skorts á ímyndunarafli“ og vegna stofnana sem deildu ekki upplýsingum og hunsuðu viðvörunarmerki mánuðunum fyrir árásirnar. Kjarni þess hneykslis sem hefur orðið vatn á myllu samsæriskenninga snýr þó að Sádi-Arabíu. Eiríkur bendir á að 15 af 19 flugræningjum hafi verið Sádar. Í skjölum alríkislögreglunnar sem ekki voru gerð opinber fyrr en árið 2021, kemur jafnframt fram að maður tengdur sádísku leyniþjónustunni, Omar al-Bayoumi, hafi veitt tveimur flugræningjum víðtæka aðstoð við að koma sér fyrir í San Diego. „Það er sterk vísbending um að Bandaríkjastjórn hafi þaggað niður upplýsingar um óþægileg tengsl Sádí-Arabíu við mennina sem skipulögðu árásirnar,“ segir Hulda Þórisdóttir. Þöggun sem sé gjarnan skýrð með því að Bush-stjórnin hafi þurft á Sádi-Arabíu að halda sem lykil bandamanni í Miðausturlöndum. Á sama tíma hafi árásirnar verið nýttar til að knýja fram stefnu sem ella hefði mætt mikilli andstöð, þar á meðal innrásina í Írak árið 2003. Sú innrás var réttlætt með tilvísun til „stríðsins gegn hryðjuverkum“ þrátt fyrir að Írak hefði hvorki tengsl við Al-Qaída né byggi yfir gereyðingarvopnum. Það er vel þekkt að slyngir stjórnmálamenn nýti sér krísur til að ýta undir eigin stefnu. Fylgi George W. Bush rauk upp eftir árásirnar, og þannig var auðveldara að knýja fram Patriot-lögin sem veittu ríkinu stórauknar heimildir til eftirlits. Hvernig yfirvöld nýttu sér ótta almennings, fóru silkihönskum um Sádi-Arabíu og loks að enginn ráðherra eða háttsettur yfirmaður hafi axlað ábyrgð á því sem fór úrskeiðis í aðdraganda árásanna, ýtti undir vantraust og samsæriskenningar sem dafna enn í dag. Nýjasta þátt Skuggavaldsins má heyra hér að ofan og í öllum hlaðvarpsveitum. Þar rýna stjórnmálafræðingarnir Hulda og Eiríkur Bergmann í það hvernig bandaríska stjórnkerfið brást, hvers vegna lykilatriði í rannsókninni sköpuðu tortryggni og hvað þessi nýju gögn þýða fyrir framtíð málaferla gegn Sádi-Arabíu. Hryðjuverkin 11. september 2001 Sádi-Arabía Bandaríkin Mest lesið Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Innlent Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Innlent Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Innlent Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Innlent Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Innlent Staðsetning Íslands „hernaðarlega mjög mikilvæg“ Innlent Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Erlent Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Innlent Bandaríkjamenn vilji koma á fríverslunarsvæði í Donbas Erlent Hugrakkir drengir opnuðu sig í fréttum, breyttu kerfinu og skáluðu með Ingu Innlent Fleiri fréttir Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Vilja takmarka fjölda barna sem getin eru með sama sæði Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Fjölskyldur fórnarlamba krefjast ábyrgðar Sádi-Arabíu Staðsetning Íslands „hernaðarlega mjög mikilvæg“ Fjögur ár fyrir smygl á rúmum fjórum kílóum af kókaíni 325 milljónir í næsta áfanga LED-ljósavæðingar í Reykjavík Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Líkamsárásir, heimilisofbeldi og vopnaður ökumaður Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Vestfirðingar sjá fram á þrenn ný jarðgöng Landhelgisgæslan eignast sjálfstýrðan kafbát „Mér persónulega fannst þetta gríðarlega gaman“ Hugrakkir drengir opnuðu sig í fréttum, breyttu kerfinu og skáluðu með Ingu Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Refsing milduð yfir burðardýri Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Þjófar sendir úr landi Fær bara hálft fæðingarorlof og veik leikskólabörn Björn Dagbjartsson er látinn Hvetja til bólusetningar vegna inflúensufaraldurs Slapp ekki með typpamynd til þrettán ára Halda starfsleyfinu þrátt fyrir kröfur íbúa Opna fyrir umferð um „fyrstu hraðbraut á Íslandi“ Vill skoða úrsögn úr EES Leigubílstjóri og vinur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Skaftárhlaup enn yfirstandandi Helgi Valberg tekur við ritarastöðunni Stór áfangi Borgarlínu afgreiddur í skipulagsráði og á leið í kynningu Sjá meira