Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum

Samúel Karl Ólason skrifar
Nokkrar af nýjum myndunum úr einkasafni Epsteins.
Nokkrar af nýjum myndunum úr einkasafni Epsteins. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþing

Demókratar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings hafa birt nítján nýjar myndir úr dánarbúi barnaníðingsins Jeffreys Epstein. Á myndunum eru nokkrir auðugir, þekktir og áhrifamiklir menn eins og Donald Trump, Bill Clinton Bill Gates, Richard Branson, Woody Allen og Steve Bannon.

Nokkrar myndir sýna kynlífstól og Trump-smokka. Vert er að taka fram að myndirnar sýna ekkert glæpsamlegt athæfi og ekki liggur fyrir hvenær þær voru teknar.

Myndirnar eru hluti af um 95 þúsund myndum í heild sem eru í vörslu dánarbúsins og voru nýverið afhentar nefndinni. Demókratar segja að fleiri myndir verði birtar á næstunni.

Fréttin verður uppfærð.

Hér má sjá Jeffrey Epstein með óþekktum manni og auðjöfrinum Richard Branson.

Svo kallaðir „Trump-smokkar“. Ekki liggur fyrir hvenær þessi mynd var tekin né við hvaða tilefni.

Sjálfa af Epstein og Steve Bannon, áhrifamiklum manni á hægri væng bandarískra stjórnmála og ráðgjafa Trumps til langs tíma.

Leiðbeiningar um hvernig nota eigin sérstakan múl.

Woody Allen og Jeffrey Epstein.

Donald Trump, Epstein og óþekkt kona í samkvæmi. Trump og Epstein voru vinir á árum áður. Trump hefur áður sagt að hann hafi slitið tengsl sín við Epstein árið 2004.

Óþekktur maður og Bill Gates, stofnandi Microsoft og einn auðugasti maður heims.

Bill Gates og Andrew Mountbatten-Windsor, áður Andrés Bretaprins. Þessi mynd var birt af Demókrötum og sögð koma úr safni Epsteins, en hún virðist koma úr safni Getty og var tekin á ráðstefnu í Lundúnum árið 2018.

Woody Allen og Steve Bannon.

Kynlífshanski, einhverskonar.

Mynd af Bill Gates, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, með þeim Ghislane Maxwell og Epstein. Maxwell var lengi aðstoðarkona Epsteins og var dæmd í fangelsi fyrir að útvega honum stúlkur til að brjóta á.

Donald Trump í hópi kvenna.

Allskonar kynlífstól.

Steve Bannon og Epstein á fundi.

Eppstein og Woody Allen.

Myndir af myndum heima hjá Epstein.

Mynd af Donald Trump og óþekktri konu.
Bandaríkin Mál Jeffrey Epstein

