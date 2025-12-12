Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Samúel Karl Ólason skrifar 12. desember 2025 15:28 Nokkrar af nýjum myndunum úr einkasafni Epsteins. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþing Demókratar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings hafa birt nítján nýjar myndir úr dánarbúi barnaníðingsins Jeffreys Epstein. Á myndunum eru nokkrir auðugir, þekktir og áhrifamiklir menn eins og Donald Trump, Bill Clinton Bill Gates, Richard Branson, Woody Allen og Steve Bannon. Nokkrar myndir sýna kynlífstól og Trump-smokka. Vert er að taka fram að myndirnar sýna ekkert glæpsamlegt athæfi og ekki liggur fyrir hvenær þær voru teknar. Myndirnar eru hluti af um 95 þúsund myndum í heild sem eru í vörslu dánarbúsins og voru nýverið afhentar nefndinni. Demókratar segja að fleiri myndir verði birtar á næstunni. Fréttin verður uppfærð. Hér má sjá Jeffrey Epstein með óþekktum manni og auðjöfrinum Richard Branson. Svo kallaðir „Trump-smokkar“. Ekki liggur fyrir hvenær þessi mynd var tekin né við hvaða tilefni. Sjálfa af Epstein og Steve Bannon, áhrifamiklum manni á hægri væng bandarískra stjórnmála og ráðgjafa Trumps til langs tíma. Leiðbeiningar um hvernig nota eigin sérstakan múl. Woody Allen og Jeffrey Epstein. Donald Trump, Epstein og óþekkt kona í samkvæmi. Trump og Epstein voru vinir á árum áður. Trump hefur áður sagt að hann hafi slitið tengsl sín við Epstein árið 2004. Óþekktur maður og Bill Gates, stofnandi Microsoft og einn auðugasti maður heims. Bill Gates og Andrew Mountbatten-Windsor, áður Andrés Bretaprins. Þessi mynd var birt af Demókrötum og sögð koma úr safni Epsteins, en hún virðist koma úr safni Getty og var tekin á ráðstefnu í Lundúnum árið 2018. Woody Allen og Steve Bannon. Kynlífshanski, einhverskonar. Mynd af Bill Gates, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, með þeim Ghislane Maxwell og Epstein. Maxwell var lengi aðstoðarkona Epsteins og var dæmd í fangelsi fyrir að útvega honum stúlkur til að brjóta á. Donald Trump í hópi kvenna. Allskonar kynlífstól. Steve Bannon og Epstein á fundi. Eppstein og Woody Allen. Myndir af myndum heima hjá Epstein. Mynd af Donald Trump og óþekktri konu. Bandaríkin Mál Jeffrey Epstein Mest lesið Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Innlent Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Innlent Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Innlent Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Innlent Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Innlent Inflúensan á uppleið og seinni bylgjan handan við hornið Innlent Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Innlent Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Innlent Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Innlent Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Innlent Fleiri fréttir Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Selenskí í Kúpíansk, sem Pútín sagðist hafa hernumið Segir Trump að skipta sér ekki af evrópsku lýðræði Stefna á að taka fleiri skip frá Venesúela Evrópa þurfi að vera búin undir aðra stórstyrjöld Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Takmarkar getu ríkjanna til að setja gervigreindinni skorður Bandaríkjamenn vilji koma á fríverslunarsvæði í Donbas Sagður tilbúinn að yfirgefa Venesúela með friðhelgi Hóta að koma fram við Belga eins og Ungverja „Arkitektar gervigreindar“ manneskja ársins hjá Time Fallhlífin flæktist í stélið 900 sviptir ökuleyfinu fyrir að hjóla undir áhrifum áfengis Geta fengið sex milljónir í bætur frá danska ríkinu Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Óvinafögnuður Trumps og Pútíns Missti af afhendingunni en er komin heil á húfi til Osló Þingið ítrekar stuðning Bandaríkjanna við Evrópu Bandaríkjamenn leggja hald á olíuflutningaskip undan ströndum Venesúela Heimila nú birtingu gagna úr rannsókn á Epstein Telur það landráð að skrifa um heilsu sína Sætir líflátshótunum og nær ekki að veita friðarverðlaununum viðtöku Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Selenskí segist reiðubúinn til að boða til kosninga Samfélagsmiðlabannið hefur tekið gildi í Ástralíu Forsetafrúin kallaði mótmælendur heimskar tíkur Blaðamannafundi aflýst og óvíst hvort Nóbelsverðlaunahafinn mæti Heimilar birtingu gagna úr rannsókn á Maxwell Hylmdu yfir með „Steikarhnífnum“ í Írska lýðveldishernum Sökuð um að drepa barnið sitt með basísku mataræði Sjá meira