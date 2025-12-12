Fjögur ár fyrir smygl á rúmum fjórum kílóum af kókaíni

Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt Rocio Del Carmen Luciano Pichardo, konu á fertugsaldri, í fjögurra ára fangelsi fyrir innflutning á um fjórum og hálfu kílói af kókaíni. Konan flutti efnin til landsins með flugi frá Austurríki í október síðastliðnum.
Konan, sem fædd er árið 1988, var ákærð fyrir stórfellt fíkniefnabrot, en hún kom til landsins með flugi frá Vín í Austurríki þann 6. október og var hún með efnin falin í ferðatösku. Styrkleiki efnanna var 73 til 86 prósent.
Konan játaði sök í málinu en samkvæmt gögnum var ekki ráðið að hún hafi verið eigandi efnanna eða tekið þátt í skipulagningu á kaupum á þeim og innflutningi. Hún hafi þó samþykkt að flytja efnin til landsins gegn greiðslu.
Dómari í málinu mat hæfilega refsingu vera fjögurra ára fangelsi, en til frádráttar kæmi gæsluvarðhald sem hún hafði sætt frá komunni til landsins.
Konan var jafnframt dæmd til greiðslu sakarkostnaðar, samtals tæpar 1,3 milljónir króna.