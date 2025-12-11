Innlent

Vest­firðingar sjá fram á þrenn ný jarð­göng

Kristján Már Unnarsson skrifar
Mokað í gegnum snjóflóð sem fallið hafði á þjóðveginn um Súðavíkurhlíð.
Miklar vegabætur er ráðgerðar á Vestfjörðum á næstu fimmtán árum, þar á meðal þrenn ný jarðgöng, samkvæmt nýbirtri samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar. Þá verður Bíldudalur tengdur Dynjandisheiði með bundnu slitlagi.

Í fréttum Sýnar mátti sjá veginn um Súðavíkurhlíð á milli Ísafjarðar og Súðavíkur en hann er jafnframt hluti Djúpvegar. Jarðgöng til að leysa af þennan kafla eru núna komin í annað til þriðja sæti í forgangsröðina ásamt Fjarðagöngum á Austurlandi.

„Það er grjóthrun og snjóflóðahætta á veginum. Stórhættulegur vegur,“ segir Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra í viðtali sem sjá má hér:

Nokkrar mislangar jarðgangaleiðir koma til greina milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar en ætla má að framkvæmdir gætu hafist árið 2030.

„Súðavík myndi þá nánast verða eins og hverfi á Ísafirði eða Skutulsfirði. Það er bara örstutt á milli. Og þetta gæti leitt til sameiningar sveitarfélaga. Frábær höfn í Súðavík,“ segir ráðherrann.

Nokkrir valkostir koma til greina við val á jarðgangaleið.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Í Vesturbyggð eru jarðgöng undir fjallvegina Mikladal og Hálfdán í fjórða sæti en þar gætu gangnaboranir hafist eftir áratug.

„Það er mikið fiskeldi þar og uppgangur og gríðarlega mikilvægt að þetta sveitarfélag, Vesturbyggð, að það séu þá góðar samgöngur milli Bíldudals, Tálknafjarðar og Patreksfjarðar. Mjög mikilvægt,“ segir Eyjólfur.

Tvenn jarðgöng eru áformuð í Vesturbyggð.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Bíldudalsvegur í sunnanverðum Arnarfirði fær einnig brautargengi.

„Við ætlum að fara núna sem allra fyrst í veginn af Dynjandisheiði niður í suðurfirði Arnarfjarðar.“

Frá Bíldudalsvegi á leiðinni úr Trostansfirði upp á Dynjandisheiði.Egill Aðalsteinsson

Þetta er 29 kílómetra langur vegarkafli milli Bíldudalsflugvallar og gatnamóta við Helluskarð á Dynjandisheiði. Verkið á að vinna í áföngum til ársins 2035.

„Þegar Dynjandisheiði er búin þá verður hafist handa að gera veginn niður í Trostansfjörð.“

Fyrirhugað er að endurbyggingu Bíldudalsvegar verði skipt niður á tvö tímabil.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Tvenn önnur jarðgöng, undir Gemlufallsheiði og Klettsháls, komast á lista yfir jarðgangakosti til nánari skoðunar. Klettsháls er núna sá fjallvegur þjóðvegakerfisins sem býr við flesta lokunardaga að jafnaði á ári. En væri þá rökréttara að hann kæmist framar í röðina?

„Hann er allavegana ekki í topp fjögur. Hann er á listanum yfir ellefu jarðgöng sem við ætlum að skoða nánar,“ svarar ráðherrann.

Horft af veginum um Klettsháls niður í Kollafjörð.Egill Aðalsteinsson

Þá fær uppbygging vegarins yfir Veiðileysuháls á Ströndum fjárveitingu á árunum 2031 til 2035.

„Það verður farið í Hvalárvirkjun vonandi sem fyrst. Það er mjög mikilvægt að fara í vegbætur þar,“ segir Eyjólfur Ármannsson.

Hér má sjá ítarlegra yfirlit um fyrirhugaðar nýframkvæmdir í vegagerð á landinu:

