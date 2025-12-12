Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi konu í tengslum við rannsókn á líkamsárás. Þá virðast afskipti verið höfð af annarri konu sem grunuð er um líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll.
Lögregla handtók einnig mann í tengslum við rannsókn á heimilisofbeldi og þá var maður handtekinn eftir að tilkynning barst um mann með hníf í fjölbýlishúsi.
Einn var stöðvaður í umferðinni grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna en við athugun kom í ljós að viðkomandi var með exi og hafnaboltakylfu í bílnum. Lagt var hald á hlutina.
Annar sem var stöðvaður, einnig grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna, reyndist sviptur ökuréttindunum og eftirlýstur í tengslum við annað mál.
Lögregla aðstoðaði einnig sjúkraflutningamenn í útkalli, vísaði óviðkomandi úr bílakjallara þar sem hann hafði komið sér fyrir og hafði afskipti af manni vegna þjófnaðar í verslun.