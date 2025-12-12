Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Jón Ísak Ragnarsson og Margrét Helga Erlingsdóttir skrifa 12. desember 2025 00:06 Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar og Sigríður Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins fóru yfir málið í kvöldfréttum Sýnar. Sýn Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, segir að frumvarp ríkisstjórnarinnar um kílómetragjald sé ekki tilbúið að taka gildi eins og stefnt er að um áramótin, og gerir við það ýmsar athugasemdir. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, segir að frumvarpið hafi orðið til á síðasta vorþingi og hafi tekið ýmsum breytingum og fengið góða umfjöllun í nefnd. Kílómetragjaldið er enn og aftur á dagskrá þingsins í dag. Önnur umræða um frumvarp fjármálaráðherra er enn í gangi og búið er að boða til þingfundar bæði á morgun og á laugardag. Vegið að undirstöðum ferðaþjónustunnar Sigríður Andersen segir eitt og annað við frumvarpið að athuga. „Það er nú kannski einkum tvennt, frumvarpið er lagt fram í því skyni að einfalda gjaldheimtu af bifreiðum, en reyndin er sú að það er í rauninni engin einföldun, það er bara verið að breyta nafni á einum gjaldflokki yfir í annan.“ „Hins vegar er það líka boðað að ástæðan fyrir frumvarpinu sé sú að það þurfi að fjármagna vegakerfið, það liggur hins vegar á sama tíma fyrir, að gjaldtaka af bifreiðaeigendum, hefur verið langt umfram það sem nokkurn tímann hefur verið sett í vegasamgöngur á Íslandi.“ Einnig liggi fyrir að með frumvarpinu sé vegið að undirstöðum ferðaþjónustunnar, sem hafi látið í sér heyra í þessu sambandi. „Þannig að við teljum þetta mál í rauninni ekki tilbúið til að taka gildi eins og stenft er að nú um áramótin, og höfum fullan hug á að koma þeim sjónarmiðum okkar á framfæri.“ Komið hafi verið til móts við athugasemdir Guðmundur Ari segir að frumvarpið hafi fengið góða umfjöllun, og komið hafi verið til móts við margar af þeim athugasemdum sem bárust. „Varðandi kílómetragjaldið er það einfaldlega þannig að þetta er kerfisbreyting þar sem að þeir greiða sem nota vegina, það hefur verið þannig að með sparneytnari bílum hefur þessi tekjustofn fallið hjá ríkinu.“ „Á sama tíma og við ætlum að ráðast í stórtæka uppbyggingu á vegakerfi landsins, byrja aftur að bora göng, eyða einbreiðum brúm og svo framvegis, þá ætlum við að tryggja það að við náum hallalausum rekstri, og þá er mikilvægt að hafa trygga fjármögnun á vegakerfinu, og kílómetragjaldið er mjög auðveld lausn til að gera það.“ „Sérstaklega í því ljósi að við erum þegar búin að innleiða þetta kerfi varðandi rafmagnsbílana, og því er tiltölulega einföld lausn að taka þetta kerfi upp og á sama tíma fella niður skatta og gjöld á eldsneyti, sem lækkar bensínverð á dælu fyrir eigendur bíla á Íslandi.“ „Þetta er einföld breyting sem í raun innleiðir kerfi sem þegar er komið í notkun.“ Hægt er að hlusta á viðtalið í heild sinni í spilaranum ofar í fréttinni. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Miðflokkurinn Samfylkingin Skattar, tollar og gjöld Samgöngur Mest lesið Ísland verður ekki með í Eurovision Innlent Konan sem ekið var á er látin Innlent Sæðisgjafamálið: „Við fjölskyldan vöknuðum upp við vondan draum“ Innlent Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Innlent Skora á Rúv að endurskoða þessa „misráðnu ákvörðun“ Innlent Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Innlent Opna fyrir umferð um „fyrstu hraðbraut á Íslandi“ Innlent Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Innlent Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Innlent Gerðu engin mistök með nafngreiningu vændiskaupanda Innlent Fleiri fréttir Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Vestfirðingar sjá fram á þrenn ný jarðgöng Landhelgisgæslan eignast sjálfstýrða kafbáta „Mér persónulega fannst þetta gríðarlega gaman“ Hugrakkir drengir opnuðu sig í fréttum, breyttu kerfinu og skáluðu með Ingu Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Refsing milduð yfir burðardýri Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Þjófar sendir úr landi Fær bara hálft fæðingarorlof og veik leikskólabörn Björn Dagbjartsson er látinn Hvetja til bólusetningar vegna inflúensufaraldurs Slapp ekki með typpamynd til þrettán ára Halda starfsleyfinu þrátt fyrir kröfur íbúa Opna fyrir umferð um „fyrstu hraðbraut á Íslandi“ Vill skoða úrsögn úr EES Leigubílstjóri og vinur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Skaftárhlaup enn yfirstandandi Helgi Valberg tekur við ritarastöðunni Stór áfangi Borgarlínu afgreiddur í skipulagsráði og á leið í kynningu Rannsókn lokið þrjátíu árum eftir snjóflóðið Kópavogur svarar: Ljósmagnið á skiltinu minnkað og þverun væntanleg Lífsýni úr öðrum manni nýju sönnunargögnin Ljóst að einhverjir dragi lög sín til baka Konan sem ekið var á er látin Styrkirnir ekki auglýstir: Segir Miðflokkinn haldinn hysteríu og ótta við þjóðina Skora á Rúv að endurskoða þessa „misráðnu ákvörðun“ Trampólín á flugi og vagn á hliðinni Tekist á um fangelsismálin og Útvarpsstjóri ræðir framtíð Söngvakeppninnar Mál Brákarborgar hefur kostað borgina yfir þrjá milljarða Sjá meira