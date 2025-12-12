Finnsk fegurðardrottning, sem var svipt titlinum Ungfrú Finnland í gær vegna rasískrar hegðunar, hefur fengið stuðning frá tveimur finnskum stjórnmálamönnum úr hægriflokknum Sönnum Finnum. Annar birti mynd af sér að gera sig skáeygðan og hinn lýsti því yfir að honum þætti miskunnar- og húmorslaust að svipta hana titlinum.
Hin sænsk-kósovska Sarah Dzafce var kjörin Ungfrú Finnland 6. september síðastliðinn og keppti í Ungfrú heimi í lok nóvember. Eftir heimkomuna birti Dzafce mynd af sér á samfélagsmiðlinum Jodel þar sem hún gerði sig skáeygða og skrifaði við hana: „Borðað með Kínverja“.
Eins og gefur að skilja vakti gjörningurinn sterk viðbrögð, Dzafce sagðist í fyrstu bara hafa verið að nudda á sér gagnaugun vegna höfuðverkjar en gekkst á endanum við rasísku gríninu og baðst afsökunar. Hún var síðan svipt titlinum á blaðamannafundi í gær og fór hann til þeirrar sem hreppti annað sætið upphaflega.
Síðdegis í gær breytti finnski þingmaðurinn Juho Eerola prófílmynd sinni á Facebook. Á nýju myndinni mátti sjá hann gera sig skáeygðan á sama máta og fegurðardrottningin hafði gert.
Við myndina skrifaði hann „Je Suis Sarah“ eða „Ég er Sarah“ sem er vísun í „Je Suis Charlie“ sem varð að slagorði eftir hryðjuverkaárásina á skrifstofur tímaritsins Charlie Hebdo í París 2015.
Eerola hefur verið í þjóðernissinnaða hægriflokknum Sönnum Finnum frá 2006, var fyrst kjörinn á finnska þingið 2011 og hefur jafnframt verið í leiðtogahlutverkum innan flokksins. Eitt helsta baráttumál flokksins er að hefta straum innflytjenda til landsins.
Hakkarahópurinn Anonymous lak árið 2011 umsóknum í nýnasistahópinn Norðurvígi og reyndist aðstoðarmaður Eerola, Ulla Pyysalo, hafa sótt um. Eerola sjálfur hafði verið meðlimur í þjóðernissinnuðu samtökunum Suomen Sisu en sagði sig úr þeim því honum fannst þátttaka hans í samtökunum notuð sem vopn gegn Sönnum Finnum.
Eerola er ekki sá eini úr Sönnum Finnum sem hefur tjáð sig um málið. Joakim Vigelius, þingmaður flokksins og fyrrverandi formaður ungliðahreyfingar hans, tjáði sig um málið á X (Twitter) og Instagram.
Hann sagði þar að fjölmiðla- og samfélagsmiðlaumhverfið í dag einkenndist af miskunnarleysi. Fólk mætti ekki gera mistök, tala frjálslega, grínast eða móðga neinn, annars verði það traðkaða ofan í jörðina. Fólk mætti ekki grínast lengur og spurði hann svo hvort fólki þætti það sanngjarnt að Dzafce hefði verið svipt titlinum vegna þessa.
„Mér finnst það ekki. Mér finnst þetta sjúkt. Teprulegt, húmorslaust og umfram allt miskunnarlaust. Og ég er ekki bara að tala um fegurðarsamkeppnishneykslið heldur stöðugar nornaveiðarnar og móralska rausið.“
