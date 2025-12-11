Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. desember 2025 13:39 Sarah Dzafce sagðist fyrst hafa verið að nudda á sér gagnaugun vegna höfuðverks en gekkst síðan við hegðun sinni og baðst afsökunar. Sarah Dzafce sem var krýnd Ungfrú Finnland í september hefur verið svipt krúnunni í kjölfar rasískrar hegðunar þar sem hún gerði sig skáeygða til að líkja eftir Kínverjum. Finnska ríkisútvarpið Yle greinir frá þessum fregnum. Sarah Dzafce var krýnd Ungfrú Finnland 6. september síðastliðinn og keppti í Ungfrú heimi í lok nóvember. Dzafce sem er 22 ára, býr í Kuopio og er af blönduðum bakgrunni, á kósovskan föður og finnska móður. Myndin umrædda. Eitthvað hefur frægðin stigið henni til höfuðs, eða hún afhjúpað sinn innri mann, því hún birti nýverið á samfélagsmiðlinum Jodel mynd af sér að herma á rasískan máta eftir Kínverjum. Á myndinni gerir Dzafce sig skáeygða með fingrunum og stendur þar fyrir neðan á finnsku „kiinalaisenkaa syömäs“ sem mætti þýða sem „borðað með Kínverja“. Þótti ljóst að Dzafce væri þar að hæðast að asísku fólki en hún hafnaði því upphaflega. Sagðist hún hafa verið að nudda á sér gagnaugun og teygja á augunum vegna „mikils höfuðverks“. Ungfrú Finnland gaf frá sér yfirlýsingu á miðvikudag og sagðist hvorki samþykkja rasisma né annars konar niðrandi hegðun. Í dag var síðan haldinn blaðamannafundur þar sem Dzafce var svipt titlinum og Tara Lehtonen, sem lenti í öðru sæti í keppninni í september, tók við krúnunni og titlinum Ungfrú Finnland. Dzafce bað alla þá sem hún særði afsökunar. Fegurðarsamkeppnir Finnland Kína Mest lesið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Lífið Umhugsunarefni fyrir foreldra vegna komu jólasveinanna Lífið Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Nágrannar kveðja endanlega í dag Bíó og sjónvarp Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Lífið Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Lífið Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Lífið Fleiri fréttir Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjö tilnefndir til Íslensku þýðingarverðlaunanna Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Fannar og Snorri slógust þar til þeir stóðu nánast naktir eftir Höfundur Kaupalkabókanna látinn „Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Glænýr bóksölulisti: Skólastjóri Ævars Þórs skýtur kónginum ref fyrir rass Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Ómar Úlfur nýr dagskrárstjóri Bylgjunnar Sveppi gerði fyrsta ógeðsdrykkinn í tuttugu ár fyrir Bjarna Ben Dench segir Weinstein hafa mátt þola nóg Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn Þessi eru tilnefnd til Golden Globe-verðlauna Gunnar Smári látinn heyra það fyrir færslu um Davíð á Sorpu Sjá meira