Konfektleikur í tilefni 90 ára afmælis Nóa Síríus Nói Síríus 10. desember 2025 09:50 „Okkur eru verulega umhugað um að gæðin skíni í gegn í hverjum konfektmola,“ segir Birna María Másdóttir, markaðsstjóri Nóa Síríus. Mynd/Elísabet Blöndal. Í tilefni þess að 90 ár eru liðin frá því að Nói Síríus hóf konfektgerð hér á landi býður fyrirtækið upp á sannkallaða afmælisveislu fyrir viðskiptavini sína. Í 90 kössum af 1 kg og 1,2 kg Nóa Síríus konfekti má finna glæsilega vinninga dreifða í verslanir um allt land. „Það er til ýmiss að vinna,“ segir Birna María Másdóttir, markaðsstjóri Nóa Síríus. „Með kaupum á Nóa konfekti getur fólk átt möguleika á að vinna afnot af Kia bíl frá Öskju, Dyngju úlpu frá 66°Norður, áskrift af SÝN+, Ninja Creamy ísvél frá ELKO, gjafabréf frá Dineout eða gjafakörfu frá Nóa Síríus. Nú þegar hafa fimmtán manns fundið gullmiða og því er nóg eftir af miðum til að finna.“ Hátíðarmolinn í ár inniheldur mjúka Malt og Appelsín fyllingu og hefur notið mjög mikilla vinsælda.Mynd/Arna Petra. Nói Síríus er í stöðugri vöruþróun og setur reglulega nýjar vörur á markað, ekki síst á þessum árstíma. „Í ár gerðum við nýjan konfektmola sem sannarlega sameinar tvennt sem Íslendingar tengja við hátíðirnar. Hátíðarmolinn inniheldur mjúka Malt og Appelsín fyllingu og hefur notið mjög mikilla vinsælda.“ Órjúfanlegur hluti íslenskra hátíða Konfekt hefur verið órjúfanlegur hluti íslenskra hátíða í áratugi, jafnt um jólin, páskana sem og aðrar fjölskyldustundir og hefur Nói Síríus gegnt lykilhlutverki í að skapa þessar sætu hefðir segir Birna María. „Í tilefni 90 ára afmælisins ákváðum við að bjóða þjóðinni einstakt tækifæri til að njóta nýs og spennandi bragðs sem fangar bæði hefð og nýsköpun. Á sama tíma fagnar hin sígilda Malt og Appelsín blanda 70 ára afmæli í ár, sem gerir tilefnið enn hátíðlegra. Hátíðarmolinn kemur í sér öskju sem hentar vel fyrir þau sem vilja prófa að smakka með sínu hefðbundna Nóa konfekti.“ Mynd/Arna Petra. Á sama tíma og Nói Síríus er að kynna til leiks nýjan konfektmola hefur fyrirtækið líka verið að kynna nýjar hátíðarvörur eins og Nóa Kropp með bismark-kurli og Hátíðarhlaup Trítlanna. „Þessar vörur hafa rokið út og nú fer hver að verða síðastur til að næla sér í poka. Önnur vara sem var með endurkomu í ár eru rjómakaramellu Töggur. Þær hafa komið sterkar inn og eru sérstaklega vinsælar í jólabaksturinn.“ Nóa Kropp með bismark-kurli og Hátíðarhlaup Trítlanna voru kynntar til leiks í ár og rjómakaramellu Töggur áttu glæsilega endurkomu. Næsta ár verður mjög spennandi að hennar sögn og margar sætar hugmyndir fá að líta dagsins ljós. „Við hlökkum mikið til að kynna þær fyrir landsmönnum og deila gleðinni. Sjálf get ég ekki beðið eftir nokkrum nýjungum sem við munum sjá 2026 en meira um það síðar.“ En hvað skýrir þessa miklu og löngu vinsældir konfektsins frá Nóa Síríusi? „Það sem skýrir fyrst og fremst þessar vinsældir eru gæði molanna. Okkur eru verulega umhugað um að gæðin skíni í gegn í hverjum konfektmola. Ásamt gæðunum er ég viss um að mörg heimili hafi jólahefðir sem berast milli kynslóða og að þar sé Nóa konfekt ein af þeim.“ Nóa konfektaskjan ratar undir jólatréð hjá mörgum fjölskyldum.Mynd/Arna Petra. Á heimili Birnu Maríu ratar Nóa konfektaskja undir tréð með einum eða öðrum hætti og hefð fyrir því að opna öskjuna þegar búið er að opna alla pakka. „Svo fer alltaf ákveðin umræða af stað þegar askjan er borin fram, hvaða konfektmoli er bestur og hvern myndi maður síst vilja og svo framvegis.“ Í gegnum árin hafa einhverjir konfektmolar bæst við og aðrir þá dottið út. „Með breyttum sælgætissmekk landsmanna, sem er í stöðugri þróun, þarf að bregðast gætilega við. Nýir molar eins og Íslandsmolinn sem er með saltkaramellufyllingu eru strax orðnir með þeim vinsælustu en samkvæmt könnun Gallup sem gerð var fyrr á þessu ári er hann næstvinsælastur allra mola. Með því að halda í hefðir en á sama tíma vera í stöðugri vöruþróun nær konfektið að vera ómissandi yfir hátíðirnar ár eftir ár.“ Sælgæti Jól Mest lesið Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Lífið „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Lífið Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Lífið Abba skilar 350 milljörðum í kassann Tónlist Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat Lífið Þegar desember verður erfiðari en hann þarf að vera Áskorun Aðeins of leiðinlegt til að vera skemmtilegt Gagnrýni Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Lífið „Ætla að verða ógeðslega fræg og ógeðslega rík” Lífið Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Lífið Fleiri fréttir Konfektleikur í tilefni 90 ára afmælis Nóa Síríus Heimilislegur ítalskur veitingastaður í hjarta borgarinnar Samsæri á Paradísareyjunni Bjóða upp á jólakaffi allar helgar fram að jólum Fröken Dúlla og konurnar sem báru skömmina 48% aukið áhorf á sjónvarpsstöðvar Sýnar Snörp og áhrifamikil bók Jólagjafahugmyndir sem hitta í mark Vestfirsk náttúra skapar dulúð í nýjustu bók Margrétar S. 