Epli opnaði nýlega aftur verslun sína við Laugaveg eftir miklar breytingar. Nýja verslunin er glæsileg, björt og rúmgóð þar sem mikið er lagt upp úr stílhreinu og björtu útliti sem er einkennandi fyrir verslanir Apple erlendis.
„Það er HAF Studio sem á heiðurinn af nýja útliti verslunarinnar,“ segir Ásgeir Jón Guðbjartsson, markaðsstjóri Epli. „Viðskiptavinir okkar munu strax taka eftir því hversu opin og björt verslunin er, vörurnar fá betur að njóta sín og áfram er frábært úrval af Apple vörum og ýmsum aukahlutum eins og iPhone hulstrum, fartölvutöskum og ýmsum skemmtilegum vörum.“
Apple vörurnar hafa alltaf verið vinsælar jólagjafir og segir Ásgeir það ekki koma sér á óvart. „Apple leggur mikla áherslu á einfaldleika. Fólk sem fær nýjan iPhone, iPad eða AirPods getur byrjað að nota þau strax án flókins uppsetningarferlis.“
Hér eru nokkrar Apple vörur sem eru tilvaldar í jólapakkann í ár.
AirPods 4:
AirPods 4 heyrnartólin hafa verið algerlega endurhönnuð í kjölfar viðamikillar rannsóknar á eyrum með það að markmiði að gera þau enn þægilegri og til að bæta hljómgæði. AirPods 4 eru opin heyrnartól (loka ekki eyrum) og koma í tveimur útgáfum: með og án virkrar hljóðeinangrunar. AirPods 4 er á tilboði til jóla á 24.990 kr.
AirPods Pro 3 á sérstöku jólatilboði:
Hér erum við að tala um hljóðupplifun á næsta stigi. Dýpri bassi og öflugasta hljóðeinangrun sem Apple hefur boðið upp á. AirPods Pro 3 eru með allt að 8 klst. rafhlöðuendingu og púlsmælingu fyrir heilsuna og eru því fullkomin fyrir daglegt líf og æfingar. Einnig tengjast þau Apple tækjum á augabragði. Þetta eru ekki bara heyrnartól, þetta er lífsstíll. Er kominn tími til að uppfæra? Jólatilboð á 44.990 kr.
iPhone Air:
Síminn er léttari, hraðari og snjallari en nokkru sinni fyrr. Ótrúlega þunnur með öflugum A18 örgjörva og ProMotion skjá, þú færðu kraft og fegurð í einum pakka. Löng rafhlöðuending, háþróuð myndavél og fullkomin samhæfni við Apple vistkerfið. Þú ert með framtíðina í lófa þínum. Jólatilboð frá 169.990 kr.
iPhone 17:
iPhone 17 hefur fengið magnaða uppfærslu! Hann kemur núna með Center Stage frammyndavél, sem tekur sjálfvirka fókusinn á næsta stig. 48MP aðalmyndavélin gerir þér kleift að ná myndum nær eða fjær án þess að tapa gæðum. Mynd segir meira en þúsund orð og myndirnar sem iPhone 17 tekur tala sínu máli. Verð frá 149.990 kr.
iPhone 17Pro:
iPhone 17 Pro línan er hönnuð frá grunni og smíðuð úr einni álþynnu, sem gerir tækin bæði sterk og létt. Með kraftmiklum A19 Pro örgjörva njóta notendur hraðari vinnslu og betri orkunýtni. Tækin koma með 48MP aðalmyndavél og 8x telephoto linsu sem tryggir frábærar myndir jafnvel í lélegu ljósi. Pro og Pro Max bjóða auk þess upp á 48MP Ultra-Wide myndavél með sjálfvirkum fókussem gerir stórkostlegar nærmyndir að leik. Verð frá 209.990 kr.
Apple Watch:
Fylgstu með hjartslættinum, svefni og virkni. Fáðu tilkynningar á augabragði og njóttu ótrúlegrar samhæfni við iPhone. Hvort sem þú velur Apple Watch SE fyrir einfaldleika, Series fyrir daglega notkun eða Ultra fyrir ævintýrin þá er Apple Watch hannað til að fylgja þér hvert sem þú ferð. Verð frá49.990 kr.
iPad:
iPad er tækið sem sameinar kraft, sveigjanleika og stíl. Hvort sem þú velur iPad Pro fyrir hámarksafköst, iPad Air fyrir léttleika og hraða eða iPad mini fyrir þægindi á ferðinni þá bjóða öll tækin upp á ProMotion skjá, öflugan örgjörva og fullkomna samhæfni við Apple vistkerfið. Skapandi, vinnandi eða í leik, þá er iPad hannaður fyrir þig. Verð frá 69.990 kr.