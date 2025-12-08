Skipulagsnefndin í Seattle, einni af gestgjafaborgum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu næsta sumar, hefur sagt að leikurinn á Lumen Field-leikvanginum í borginni þann 26. júní muni fela í sér hátíðarhöld til heiðurs LGBTQ+-samfélaginu.
Nú er komið í ljós hvaða leikur það verður og hann mun innihalda tvö lönd þar sem samkynhneigð er ólögleg.
Áætlanirnar voru gerðar áður en liðin sem taka þátt í leiknum voru valin eða dráttur fyrir HM 2026 fór fram. Örlögin sáu til þess að þar mætast Egyptaland og Íran. Breska ríkisútvarpið segir frá.
Eftir dráttinn á föstudag og úthlutun leikja á laugardag hefur verið staðfest að leikurinn þann 26. júní í Seattle verður leikur G-riðils milli þessara tveggja þjóða.
Í Íran er hámarksrefsing fyrir samkynhneigð sambönd dauðarefsing, en í Egyptalandi eru siðferðislög oft notuð til að bæla niður réttindi og sambönd LGBTQ+ fólks.
Viðburðurinn, sem er eingöngu skipulagður af skipulagsnefndinni á staðnum og er ekki tengdur FIFA, mun fara fram á föstudegi opinberrar hinseginhelgar í Seattle. Listamönnum í Washington-fylki hefur verið boðið að senda inn hönnun á listaverkum sem fagna LGBTQ+ fólki til sýningar í tengslum við leikinn og í borginni.
Ráðgjafanefnd hinsegin daganna í Seattle, sem skipuleggjendur settu á fót til að aðstoða við viðburðinn, segir að leikurinn muni enn fara fram eins og áætlað var.
Talsmaður sagði við LGBT-fréttamiðilinn Outsports: „Hinseginleikurinn hefur verið tímasettur til að fagna og vekja athygli á hinsegin viðburðum í Seattle og um allt land, og hann var skipulagður með góðum fyrirvara.“
„Fótbolti hefur einstakan kraft til að sameina fólk þvert á landamæri, menningu og trú. Okkur er heiður að halda hinsegin leikinn og fagna hinseginleikanum sem hluta af alþjóðlegu fótboltasamfélagi.“
„Þessi leikur endurspeglar áframhaldandi skuldbindingu okkar til virðingar, reisnar og einingar fyrir alla.“
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem tilraun til að sýna LGBTQ+ fólki stuðning á HM lendir í vandræðum.
Á HM 2022 í Katar, þar sem einnig eru lög gegn samkynhneigðum samböndum, sagði FIFA að leikmenn sem bæru OneLove-fyrirliðabandið til stuðnings LGBTQ+ fólki myndu fá gult spjald.