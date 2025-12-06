Sambandið við Rússland og siðrof í Evrópu í forgangi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 6. desember 2025 23:19 Marco Rubio utanríkisráðherra og Donald Trump forseti virðast líta á Evrópu sem meiri óvin sinn en Pútín. AP Vólódímír Selenskí Úkraínuforseti heldur til Bretlands á mánudaginn þar sem hann mun funda með Keir Starmer forsætisráðherra, Emmanuel Macron Frakklandsforseta og Friedrich Merz Þýskalandskanslara í Downing-stræti og upplýsa þá um stöðu yfirstandandi viðræðna milli bandarískra og úkraínskra erindreka um mögulegan friðarsáttmála. Leiðtogarnir fjórir áttu fjarfund fyrir tveimur vikum síðan þar sem mögulegt friðargæslulið „bandalags hinna viljugu“ í Úkraínu var rætt sem ætlað er að tryggja öryggi Úkraínu þegar vopnahlé kemst á. Reuters og Guardian fjalla um málið. Afdrikaríkir dagar Drög að friðarsáttmála, sem lekið var á dögunum og samið var um í kyrrþey milli bandarískra og rússneskra embættismanna, hafa ekki fallið vel í kramið hvorki í Kænugarði né í öðrum höfuðborgum Evrópu. Getgátur eru jafnvel uppi um að texti þessa 28 punkta draga hafi verið vélþýddur af rússnesku. Úkraínumenn sögðu þessi drög samsvara uppgjöf. Erindrekarnir bandarísku sem útbjuggu þessi drög ásamt rússneskum erindrekum, og freista nú að ná samningi við Úkraínumenn, eru þeir Steve Witkoff fasteignamógúll og golffélagi Trump og Jared Kushner tengdasonur hans. Þeir hafa nú í þrjá daga staðið í viðræðum við Rustem Úmerov og Andríj Hnatov, sem sitja í herforingjaráði Úkraínu, í Miami í Flórídaríki. Þess er vert að geta að Kushner, tengdasonur Trump, varð vellauðugur á aðkomu sinni að Abrahamsamningunum svokölluðu sem höfðu það að marki að koma sambandi Ísraels og hóps Arabaríkja í eðlilegt horf árið 2020. Selenskí Úkraínuforseti er upplitsdjarfur þrátt fyrir allt.AP Í kvöld sagðist Selenskí hafa átt „mjög innihaldsríkt og uppbyggilegt“ símtal við bandarísku sendimennina Witkoff og Kushner sem hann ræddi við í gegnum fjarfundarbúnað. „Úkraína er staðráðin í að halda áfram að vinna heiðarlega með Bandaríkjamönnum að því að koma á raunverulegum friði. Við komum okkur saman um næstu skref viðræðnanna við Bandaríkin og fyrirkomulag þeirra,“ skrifaði Selenskí í færslu á samfélagsmiðlum. Forgangsatriði að „kynda undir mótstöðu“ í Evrópu Viðræðurnar eru haldnar í skugga nýrrar þjóðaröryggisáætlunar Bandaríkjastjórnar sem birt var í gær. Í henni er varpað ljósi á þá gjá sem myndast hefur á milli heimsmynda leiðtoga hvorra sín megin við Atlantshafið. Líkt og fjallað var um í gær hefur innihald áætlunarinnar valdið miklum áhyggjum og hneykslan í Evrópu. Samkvæmt henni líta bandarísk stjórnvöld svo á að Evrópa standi frammi fyrir algjöru siðrofi vegna stríðs straums innflytjenda. Í það stefni að Evrópa verði ekki lengur áreiðanlegir bandamenn vegna þess að bráðum verði íbúar Evrópu að minnihluta í eigin löndum. Ekkert er vikið að lýðræðislegum gildum, mannréttindum eða virðingu fyrir lögum og reglum í kafla áætlunarinnar um hvað Bandaríkjastjórn vilji í og frá heimsbyggðinni. Þess í stað segir í áætlunin að markmiðið sé að vesturhvel jarðar verði nógu stöðugt og vel stjórnað til þess að koma í veg fyrir fjöldaflutninga fólks til Bandaríkjanna. Einnig er „stöðugu“ sambandi við Rússland forgangsraðað og beinlínis sagt að ríkisstjórnir Evrópu hafi að svo miklu leyti grafið undan lýðræði og tjáningarfrelsi í álfunni að raddir „hins mikla meirihluta“ sem vilji gefa Úkraínu upp á bátinn og þannig ná skjótum friði. Í áætluninni er það berum orðum sagt að það sé forgangsatriði í utanríkisstefnu Bandaríkjanna að „kynda undir andstöðu“ við þá stefnu sem Evrópuþjóðir eru á. Bandaríkin Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Hættir á Spotify: „Ég er frjáls!“ Innlent „Mér brá við að sjá þessa tölu“ Innlent Karlmaður handtekinn í tengslum við mannslát Innlent Sonur Ölmu Möller íhugar framboð Innlent Krefjast skýringa á boðuðum breytingum ráðherra á framhaldsskólum Innlent „Brast eitthvað innra með mér og ég sá að ekki var allt með felldu“ Innlent MAST búið að snúa hnífnum Innlent Á fjórða tug barna drepin í drónaárás á leikskóla Erlent Þórunn biðst afsökunar: „Bara mannleg eins og annað fólk“ Innlent Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Veður Fleiri fréttir Sambandið við Rússland og siðrof í Evrópu í forgangi Á fjórða tug barna drepin í drónaárás á leikskóla Hvelfingin um Tsjernobyl-verið stöðvar ekki kjarnorkugeislun Telja Evrópu traðka niður andóf gegn Úkraínustríðinu Ferðabannið útvíkkað frá tólf ríkjum í yfir þrjátíu Óþekktir drónar stefndu á vél Selenskí við Írland Vellinum í Edinborg lokað um stund og seinkanir mögulegar Norðmenn kaupa langdræg vopn og kafbáta fyrir milljarða Biðla til Belga en tvær tillögur á borðinu Endurheimtu verðmætt hálsmenið úr þörmum þjófsins Óheimilt að skjóta niður ólöglega dróna nema af þeim stafi hætta Krefja Farage um heiðarleika og afsökunarbeiðni Færeyingar rýmka verulega lög um þungunarrof Annað hvort hörfi Úkraínumenn eða verði hraktir burt með valdi Handtóku sprengjumann eftir nærri því fimm ára leit Ógnaði öryggi hermanna með Signal-spjalli Vöruðu við því að Bandaríkin gætu svikið Úkraínu og Evrópu Telja Pútín siðferðislega ábyrgan fyrir dauða breskrar konu Dæmdur í fangelsi fyrir að selja Perry ketamín Leggja fram áætlun um haldlagningu frystra sjóða Rússa Braust inn í vínbúð og „drapst“ á klósettinu Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Rússneskur geimfari sakaður um njósnir Náðar Demókrata sakaðan um mútuþægni Þorgerður mætt en söguleg fjarvera Rubio vekur furðu Lögregla vaktar hægðir meints skartgripaþjófs Stöðva afgreiðslu umsókna innflytjenda frá nítján ríkjum Hefja aftur leit að MH370 Vill alla Sómala á brott: „Landið ykkar er glatað og við viljum þá ekki í okkar landi“ Engin niðurstaða á annars „gagnlegum“ fundi Sjá meira