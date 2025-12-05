Vill leiða ráðherra og aðstoðarmannaskarann fyrir dóm Árni Sæberg skrifar 5. desember 2025 11:42 Ársæll vill leiða Kristrúnu og Ingu fyrir dóm sem vitni. Guðmundur Ingi telst sem aðili að fyrirhugaðri málshöfðun. Vísir Lögmaður Ársæls Guðmundssonar, skólameistara Borgarholtsskóla, hefur óskað eftir því að fá að leiða forsætisráðherra, félags- og húsnæðismálaráðherra og sex aðstoðarmenn ráðherra fyrir dóm sem vitni í svokölluðu vitnaleiðslumáli. Það er gert til þess að leita sönnunar um atvik í tengslum við ákvörðun menntamálaráðherra um að auglýsa embætti Ársæls laust til umsóknar. Þetta kemur fram í bréfi sem Arnar Þór Stefánsson, lögmaður Ársæls, sendi Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Í samtali við Vísi segir hann að beiðnin byggi á heimild í einkamálalögum til þess að leiða menn fyrir dóm í þeim tilgangi að meta hvort tilefni sé til þess að höfða mál. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. Krefst skýringa Í bréfi til Guðmundar Inga Kristinssonar, mennta- og barnamálaráðherra, í gær óskaði Arnar Þór skýringa á ákvörðun ráðherra um að auglýsa starf Ársæls. Í bréfinu kom fram að Ársæll áskildi sér allan rétt, verði ákvörðunin ekki afturkölluð, þar á meðal að höfða mál til ógildingar hennar og/eða fjártjóns- og miskabætur vegna hennar. Arnar Þór tók sérstaklega fram að hann áskildi sér rétt til að leggja fram beiðni um að leidd verði vitni fyrir dóm, þar á meðal ráðherrar, að viðlagðri refsiábyrgð um rangan framburð. Þetta yrði gert til að freista þess að komast að raun um hver í reynd voru atvik að baki þessari ákvörðun. Tveir ráðherrar, sex aðstoðarmenn, tveir skólameistarar og einn nemdandi Hann hefur nú farið þess á leit við Héraðsdóm Reykjavíkur að eftirfarandi verði leidd fyrir dóm til þess að bera vitni: Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Ágúst Ólafur Ágústsson, aðstoðarmaður mennta- og barnamálaráðherra Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir, aðstoðarmaður mennta- og barnamálaráðherra Hreiðar Ingi Eðvarðsson, aðstoðarmaður félags- og húsnæðismálaráðherra Sigurjón Arnórsson, aðstoðarmaður félags- og húsnæðismálaráðherra Ólafur Kjaran Árnason, aðstoðarmaður forsætisráðherra Kristín Ólafsdóttir, aðstoðarmaður forsætisráðherra Helga Kristín Kolbeins, formaður Skólameistarafélags Íslands Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir, aðstoðarskólameistari Borgarholtsskóla Hallur Hrafn Garðarsson Proppé, formaður nemendafélags Borgarholtsskóla Þá segir í beiðninni að af réttarfarsástæðum standi lög ekki til þess að Guðmundur Ingi verði leiddur fyrir dóm sem vitni, þar sem hann yrði aðili að fyrirhuguðu dómsmáli. Óskaði eftir gögnum en ráðuneytið gaf út yfirlýsingu Í bréfi Arnars Þórs segir að þegar bréfið, sem dagsett er í dag, er ritað hafi hvorki nokkur svör verið veitt né gögn send. „Á hinn bóginn tók mennta- og barnamálaráðherra sig til og setti inn tilkynningu á vef Stjórnarráðsins síðar sama dag og bréfið var sent, 4. desember 2025, og fór yfir ástæður ákvörðunarinnar. Þessar skýringar hefur hann þó ekki sent beiðanda - sem er vitaskuld afar sérstök stjórnsýsla. Ætli mætti að eðlilegra hefði verið að veita beiðanda umræddar skýringar milliliðalaust í stað þess að birta þær opinberlega en virða ekki beiðanda viðlits.“ Málið hafi enn fremur verið til umfjöllunar á þingfundi 4. desember 2025. Þar hafi forsætisráðherra verið til andsvara þar sem bæði mennta- og barnamálaráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra hafi verið fjarstödd. Fram hafi komið í þeim svörum að forsætisráðherra hefði verið kunnugt um málið fyrir fram. Allar líkur á að flýtimeðferð yrði óskað Þá segir í bréfinu að flest sé á huldu um aðdraganda umræddrar ákvörðunar sem Ársæll telji að brjóti alvarlega gegn rétti hans. Í því skyni að freista þess að leiða hið sanna ljós að þessu leyti sé þess farið á leit á grundvelli laga um meðferð einkamála að Ársæli verði heimilað að leiða ofangreind vitni fyrir dóm til skýrslugjafar um aðdragandann og tengd atriði. „Ber nauðsyn til þessarar sönnunarfærslu, sem varðar augljóslega lögvarða hagsmuni beiðanda, þar eð hún getur ráðið niðurstöðu um hvort hann láti verða af málshöfðun vegna þess, svo sem lagaákvæðið áskilur.“ Brýn þörf sé á skjótri fyrirtekt vitnabeiðni þessarar þar sem allar líkur séu á því að komi til málsóknar verði flýtimeðferðar óskað á grundvelli heimildar í einkamálalögum. Í samtali við Vísi segir Arnar Þór að dómstjóri hafi þegar svarað beiðni hans og sagst munu úthluta málinu til dómara strax í dag. Að því loknu muni dómari boða til þinghalds þar sem ríkislögmaður muni eftir atvikum geta hreyft mótbárum við beiðni hans. Niðurstaða héraðsdóms sé svo kæranleg til Landsréttar og því sé vel mögulegt að tefja málið. Verði að lokum fallist á beiðni hans verði ofangreiddir leiddir fyrir dóm í vitnaleiðslumáli, sem verði háð í heyranda hljóði. Fréttin hefur verið uppfærð. 