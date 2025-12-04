Óttast að Gísli sé enn á ný lengi frá Valur Páll Eiríksson skrifar 4. desember 2025 13:14 Það virðist ekki ætla af Gísla að ganga í Póllandi. Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Óttast er að landsliðsmaðurinn Gísli Gottskálk Þórðarson sé lengi frá eftir að hann var borinn af velli í leik liðs hans Lech Poznan í gærkvöld. Meiðsli hafa elt miðjumanninn á röndum eftir vistaskipti hans til liðsins. Gísli virtist þjáður þegar hann var borinn af velli í leik Lech Poznan við Piast Gliwice í pólsku bikarkeppninnni í gær. Lech vann leikinn 2-0 og komst í 8-liða úrslit keppninnar með sigrinum. Vallaraðstæður voru slæmar og virðist Gísli hafa snúist upp á hnéð þegar hann teygði sig eftir boltanum. Óttast er að liðbönd í hnénu hafi skaddast eða jafnvel slitnað. Gísli samdi við pólska liðið síðasta haust eftir glimrandi frammistöðu með Víkingi hér heima. Síðan þá hefur hann í tvígang verið lengi frá vegna meiðsla; annars vegar vegna slæmra axlarmeiðsla og hins vegar vegna slitinna liðbanda í ökkla. Gísli er 21 árs og hefur skorað eitt mark í 18 leikjum fyrir Lech Poznan í öllum keppnum á leiktíðinni. Hann spilaði sinn fyrsta landsleik í október og hefur verið í síðustu landsliðshópum Arnars Gunnlaugssonar. Thordarson zniesiony z boiska. Trzymaj się!!! #PIALPO pic.twitter.com/etV4xosjTa— Karl Rove (@Karl_Rove13) December 3, 2025 Mest lesið Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Íslenski boltinn Sjáðu íslenska unglinginn hamfletta Esbjerg Fótbolti Þurfa að hlífa henni við fjölmiðlum vegna heilaþreytu Sport „Ég hef ekki farið á blæðingar síðan 2014“ Sport Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Íslenski boltinn Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Enski boltinn „Engar pásur“ hjá landsliðskonum sem þurfa að taka lokapróf á leikdögum Handbolti Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Enski boltinn Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Fótbolti Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir Freyr eftirsóttur: „Hef hafnað öllum boðum“ Óttast að Gísli sé enn á ný lengi frá Sjáðu íslenska unglinginn hamfletta Esbjerg Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Setja fyrirliða sinn í bann fyrir lélegt viðhorf Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn Mbappé-sýningin heldur áfram hjá Real Madrid Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Mikael og félögum kastað öfugum út úr bikarnum EM 2029 haldið í Þýskalandi Murielle elti Óskar í Garðabæinn Skotspónn eftir skelfilegt víti: „Verða að byggja stærri leikvang“ „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Sjá meira