Farþegi í annarri tveggja bifreiða sem rákust saman á Fjarðarheiði í dag er látinn.
Lögreglan á Austurlandi greinir frá þessu í tilkynningu.
Lögreglu barst tilkynning klukkan tvö í dag um árekstur tveggja bifreiða í Stafdal ofan Seyðisfjarðar. Átta voru í bílunum tveimur. Einn var talinn alvarlega slasaður en aðrir minna.
Upplýsingar um kyn, aldur eða þjóðerni hins látna liggja ekki fyrir.
Í tilkynningu segir að störfum lögreglu sé lokið á vettvangi. Rannsókn slyssins er í höndum lögreglu og Rannsóknarnefndar samgönguslysa.
