Enn er unnið á rannsókn á vettvangi efir árekstur tveggja bíla á Fjarðarheiði öðrum tímanum í dag. Einn er talinn alvarlega slasaður en átta voru í bílunum tveimur.
Lögreglu barst tilkynning klukkan tvö í dag um árekstur tveggja bifreiða í Stafdal ofan Seyðisfjarðar, að því er kemur fram í tilynningu frá lögreglunni á Austurlandi.
Þar segir að ökumenn og farþegar hafi verið fluttir á heilsugæslu Egilsstaða til aðhlynningar en átta hafi verið í bílunum. Einn er talinn alvarlega slasaður en hinir minna.
Þá sé unnið að rannsókn á vettvangi. Snjóþekja var á veginum og skafrenningur þegar óhappið varð.
Veginum um Fjarðarheiði var lokað um stund meðan viðbragðsaðilar voru við störf á vettvangi. Samkvæmt upplýsingum á vef Vegagerðarinnar stýrir lögregla umferð um veginn eins og er.
Lögregla segist ekki veita frekari upplýsingar að svo stöddu.