Fjarðarheiði lokuð vegna umferðarslyss Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 3. desember 2025 15:06 Mynd úr safni frá snjómokstri á Fjarðarheiði. Skjáskot/Stöð 2 Vegurinn um Fjarðarheiði er lokaður sem stendur vegna umferðarslyss. Samkvæmt upplýsingum á vef Vegagerðarinnar verður vegurinn lokaður á meðan viðbragðsaðilar sinna störfum á vettvangi. Slysið varð við árekstur tveggja bifreiða, nokkrir farþegar auk ökumanna voru í bílunum en ekki liggur fyrir hve margir eru slasaðir né hvort um alvarleg slys sé að ræða. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi, staðfestir í samtali við fréttastofu að slys hafi orðið við árekstur á heiðinni. Viðbragðsaðilar séu við störf á vettvangi og útlit fyrir að einhver slys hafi verið á fólki. „Það verður slys uppi á Fjarðarheiði þegar tveir bílar lenda saman og viðbragðsaðilar eru á vettvangi. Það er slys á fólki en ekki vitað hversu alvarlegt eða hversu margir,“ segir Kristján. „Umferðarslys: Vegur er lokaður á meðan viðbragðsaðilar sinna aðgerðum á svæðinu,“ segir í uppfærslu Vegagerðarinnar sem birt var um klukkan 14:30 í dag. Ekki liggur heldur fyrir hvað orsakaði slysið en samkvæmt ferðaupplýsingum er hálka eða hálkublettir á allflestum leiðum á Austurlandi. Þess má geta að fyrr í dag var greint frá því við kynningu samgönguáætlunar að Fjarðarheiðargöng verði ekki lengur efst í forgangsröð stjórnvalda vegna jarðgangagerðar, sem sveitarstjóri Múlaþings segir mikil vonbrigði. Fréttin hefur verið uppfærð. Umferðaröryggi Vegagerð Mest lesið Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag Innlent Fær ekki framlengingu í Borgó „þvert á allar hefðir“ Innlent Fljótagöng sett í forgang Innlent Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum Innlent Fjórir handteknir fyrir að smygla gríðarlegu magni fíkniefna Innlent Forsætisráðherra segir breytt plan ekki hygla neinum Innlent Vill alla Sómala á brott: „Landið ykkar er glatað og við viljum þá ekki í okkar landi“ Erlent Ný könnun sýnir meirihlutann fallinn í borginni Innlent Þorgerður mætt en söguleg fjarvera Rubio vekur furðu Erlent Sakar ráðherra um svik og kjördæmapot í samgönguáætlun Innlent Fleiri fréttir Fjarðarheiði lokuð vegna umferðarslyss Eldur í bíl á Reykjanesbraut Forsætisráðherra segir breytt plan ekki hygla neinum Leystur frá störfum í Borgó „þvert á allar hefðir“ Fjórir handteknir fyrir að smygla gríðarlegu magni fíkniefna Samgönguáætlun „gífurleg vonbrigði“ fyrir Múlaþing Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum Fljótagöng í forgang og Seðlabanki endurmetur greiðslubyrði Fangar fái von eftir afplánun Breytingar á Kristnesi: Þyngir róðurinn sem sé nú þegar verulega þungur Bein útsending: Hvatningarverðlaun ÖBÍ Fljótagöng sett í forgang Bein útsending: Kynna samgönguáætlun og stofnun innviðafélags Gervigreindin hughreysti ferðamann sem björgunarsveit kom til bjargar Sakar ráðherra um svik og kjördæmapot í samgönguáætlun Á fjórða hundrað erlendra fanga frá 56 löndum afplánað á Íslandi frá 2020 Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag Gera ráð fyrir 3,4 milljarða rekstrarafgangi A-hluta Handteknir við að sýsla með þýfi Vilja koma á óhollustuskatti Fjárlaganefnd upplýsir um næstu verkefni í vegagerð Þota hreinsaði nánast upp biðlista í Egilsstaðafluginu Lengsta goshléið frá upphafi hrinunnar „Vona að við sjáum eitthvað á þessum nótum í kosningunum“ Menningarráð vill lundabyggð í gömlu selalaugina Ný könnun sýnir meirihlutann fallinn í borginni Glæný könnun, oddvitar í beinni og óhollustuskattur Lögmaðurinn áfram í varðhaldi „Virðulegi forseti, ég segi bara Jesús Kristur“ Ekki fallist á að Haukur Ægir hafi reynt að myrða „skutlarann“ Sjá meira