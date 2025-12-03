Þingmanni Sjálfstæðisflokksins er verulega brugðið yfir ákvörðun mennta- og barnamálaráðherra um að leysa skólameistara Borgarholtsskóla frá störfum. Hann segir ákvörðun ráðherra hættulega og einkennast af ógnarstjórn.
Ársæll Guðmundsson skólameistari Borgarholtsskóla tilkynnti starfsmönnum skólans í dag að Guðmundur Ingi Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra hefði ákveðið að auglýsa embætti hans til umsóknar.
„Þvert á allar hefðir og í ljósi þess að undanfarið hefur ráðherra endurskipað aðra skólameistara og nýlega ráðið í lausar stöður er augljóst hvað liggur að baki ákvörðun Guðmundar Inga og Flokks fólksins,“ stendur í tölubréfi sem Ársæll sendi starfsfólki skólans í dag.
Jón Pétur Zimsen þingmaður Sjálfstæðisflokksins gerði tíðindin að umfjöllunarefni í umræðum um störf þingsins í dag.
„Mér er verulega brugðið við fréttirnar í morgun. Farsæll skólameistari fjörurra framhaldsskóla fær einn ekki endurráðningu. Allir aðrir endurráðnir.“
Hann rifjar upp stóra skómálið, þegar Inga Sæland hringdi í uppnámi í Ársæl í janúar vegna týnds skópars barnabarns hennar sem er nemandi við skólann. Hann vísar í umfjöllun Vísis en samkvæmt heimildum fréttastofu sagðist Inga í símtalinu hafa ítök í lögreglunni. Skórnir komu í leitirnar en ekki vegna pressu ráðherra.
„Skólameistarinn átti að þóknast ráðherranum og það strax,“ segir Jón Pétur.
„Sami skólameistari vogar sér að tala um hugmyndir menntamálaráðherra um nýtt stjórnsýslustig fyrir framhaldsskóla.“
Ársæll sagði í samtali við fréttastofu fyrir nokkru að honum þættu hugmyndir ráðherra um að færa stjórnsýslu framhaldsskóla úr skólunum og inn í miðlægt kerfi, vanhugsaðar.
„Hvað vann viðkomandi skólameistari sér til saka? Hann vogar sér að ræða málin af yfirvegun og skynsemi, annað en hvatvís og heimtufrekur ráðherra.“
Jón Pétur segir að þrátt fyrir áratugareynslu Ársæls, óaðfinnanlegan starfsferil, rekstur innan fjárlaga og engar áminningar hafi ráðherra ákveðið að hunsa bæði hefðir og fagmennsku.
„Þessi hegðun ráðherrans er ekki bara forkastanleg, hún er hættuleg. Þegiðu og hlýddu eða vertu úti. Skilaboð til starfsmanna ríkisins eru alveg skýr. Þetta kallast á venjulegri íslensku ógnarstjórn.“
Árið 2016 sagði Ragnar Þór Pétursson, fyrrverandi formaður Kennarasambands Íslands, sig úr skólanefnd Borgarholtsskóla vegna ráðningar Ársæls. Hann taldi málið anga af spillingu og sá ekki ástæðu til að sitja í nefnd sem hefði ekkert um ráðninguna að segja.
Þrátt fyrir það skrifar Ragnar Þór færslu á Facebook-hópinn Skólaþróunarspjallið þar sem hann segir menntamálaráðherra á mjög vafasamri leið.
Hann bendir á að ákvörðun um að losa skólameistarann frá störfum sé ekki tekin nema verulegt vantraust ríki til hans.
„Ég sat í stjórn skólans þegar Ársæll var ráðinn en sagði mig úr henni vegna þess að pólitísk lykt var af ráðningunni. Það er tilgangslaust að vera með stjórnir sem ráðherrar hvorki virða né hlusta á. Samt er mér fullkomlega misboðið,“ skrifar Ragnar Þór.
Hann segist á hverju ári hitta nemendur sem líði vel í skólanum og tali vel um hann.
„Þetta ber því miður með sér (sem virðist verða æ ljósara með hverjum degi) að menntamálaráðherra sé pólitísk lydda sem lætur formann flokks síns fjarstýra sér og er helst að verða þekktur fyrir takt- og samráðsleysi; vanþekkingu og frumhlaup.“