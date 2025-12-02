Sú besta í heimi missir af Íslandsleik og jafnvel báðum leikjum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. desember 2025 22:30 Aitana Bonmatí hefur unnið Gullknöttinn síðustu þrjú ár. Getty/Fran Santiago Spænska kvennalandsliðið í fótbolta sem og lið Barcelona verða án stærstu stjörnu sinnar næstu mánuðina. Aitana Bonmatí fótbrotnaði á landsliðsæfingu á sunnudag. Hún hefur nú farið í aðgerð og staðfest er að hún verði frá keppni í langan tíma. Spænska fótboltastjarnan hefur unnið Gullknöttinn síðustu þrjú ár. „Aitana Bonmatí hefur gengist undir vel heppnaða aðgerð vegna brots á vinstri sköflungi. Áætlaður batatími er um fimm mánuðir,“ skrifar Barcelona á þriðjudag. Bonmatí kláraði landsliðsæfinguna á sunnudag en fann til sársauka í fætinum eftir að hafa dottið illa. Röntgenmyndataka leiddi í ljós brot á sköflungi. Leikmaður Barcelona er afar mikilvæg fyrir bæði félagslið sitt og landslið og hennar verður sárt saknað hjá báðum á komandi mánuðum. Molta força, @AitanaBonmati 💪 pic.twitter.com/LMqdHioaA1— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) December 2, 2025 Þessi 27 ára leikmaður sést ef til vill ekki aftur á vellinum fyrr en á næsta tímabili. Spánn mætir Íslandi á heimavelli í undankeppni HM 3. mars næstkomandi og svo kemur Spánn í heimsókn á Laugardalsvöllinn 9. júní. Það er öruggt að Bonmatí verður ekki með í fyrri leiknum og líklegast að hún taki enga áhættu með endurhæfingu sína og byrji ekki aftur að spila fyrr en næsta haust. Það á hins vegar eftir að koma í ljós. Takist endurhæfingin vel og Barcelona kemst jafnvel í úrslitaleik Meistaradeildarinnar í vor þá gæti hún komið til baka fyrir lok núverandi tímabils. View this post on Instagram A post shared by Aitana Bonmatí Conca (@aitanabonmati) HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Íslenski boltinn Uppgjörið: Ísland - Svartfjallaland 27-36 | Þungur róður í Dortmund Handbolti Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Enski boltinn „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Enski boltinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Íslenski boltinn Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“ Fótbolti Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina Fótbolti Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Enski boltinn Sjö nýliðar í stóra EM-hópnum hans Snorra Handbolti Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun Enski boltinn Fleiri fréttir Börsungar lentu undir og klúðruðu víti en unnu samt Leið yfir sjónvarpskonu í beinni en Ian Wright greip hana Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Newcastle - Tottenham | Sex stiga leikur í norðrinu Algjör Pina fyrir þær þýsku í seinni og Spánn Þjóðadeildarmeistari Trump mætir á HM-dráttinn þar sem fyrstu friðarverðlaunin verða afhent Rúnar sækir gamlan félaga sinn inn í þjálfarateymið Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun Kláruðu leikinn tveimur sólarhringum eftir að hann hófst FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM Ásakanir um blekkingaleik og þjálfarinn rekinn Heiða frá meisturunum til nýliða í Svíþjóð Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“ Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“ Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Þurftu að teipa bikarinn eftir fagnaðarlætin 38 ára gamall Vardy í markastuði í Seríu A Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Siggi Raggi fetar í fótspor Gauja Þórðar Réðust á sína eigin leikmenn Hjálpaði liði sínu að vinna fyrsta titilinn síðan löngu áður en hann fæddist Andre Onana skilinn eftir heima Logi og félagar náðu ekki að hrista af sér vandræðin í Laugardalnum Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Sjá meira