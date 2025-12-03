Landsliðsmaðurinn Arnór Ingvi Traustason íhugar næstu skref eftir fall liðs hann Norrköping niður um deild í Svíþjóð. Stuðningsmenn kveiktu í heimavellinum eftir fallið.
Arnór Ingvi er á meðal reynslumeiri leikmanna Norrköping, og jafnframt bæði leiðtogi og lykilmaður innan liðsins. Hann lék upprunalega með liðinu um þriggja ára skeið fyrir um áratug og varð þá sænskur meistari árið 2015.
Hann samdi aftur við liðið 2022 og hefur leikið yfir leiki síðan. Í ár þurfti hann að bíta í heldur súrara epli en áratugi fyrr, þar sem er liðið féll úr efstu deild.
„Þegar eru sex leikir eftir telja margir að við séum í svokölluðu safe zone. En okkur tekst að tapa öllum þessum sex leikjum sem eftir eru og lendum í þessari stöðu. Það fór sem fór. Þetta er mjög svekkjandi,“ segir Arnór Ingvi en Norrköping tapaði samanlagt 3-0 fyrir Örebro í umspili um fall.
„Þetta var mjög þungt eftir leik. Fyrri leikurinn náttúrulega tapast 3-0 og það er alveg brekka að vinna það upp. Við höfðum samt tröllatrú á þessu,“
„En manni fannst þetta hafa verið viðloðandi í mörg ár. Án þess að fara út í smáatriði, þá hefur þetta verið á leiðinni. Margir hérna í bænum hafa sagt að það hlyti að koma að þessu. En að vera hluti af þessu er ekki skemmtilegt og að hafa þetta á sinni ferilskrá,“ segir Arnór Ingvi.
Stuðningsmenn liðsins brugðust ókvæða við eftir heimaleikinn við Örebro sem tryggði fallið, köstuðu blysum inn á völl og kveiktu í grasinu.
„Það er vont að fara inn á þetta með stuðningsmennina hérna í Svíþjóð. Mér finnst þetta eigi ekki heima í fótbolta, að eyðileggja leikinn með þessum hætti. Það er allt í góðu að vera með læti uppi í stúku en svo lengi sem þetta hafi ekki áhrif á fótboltaleiki sem eru í gangi. Ef þetta er farið að hafa þau áhrif og ég tala ekki um að brenna grasið – þá er þetta komið yfir strikið.“
Vekur þetta ótta hjá leikmönnum?
„Eflaust hjá einhverjum. Þó ekki þannig. Ég held þessu sé ekki mikið beint gegn leikmönnum sérstaklega. Þetta sé óánægja hjá þeim gegn bæði okkur en líka klúbbnum,“ segir Arnór Ingvi.
Arnór Ingvi íhugar nú næstu skref en gera má ráð fyrir að hann færi sig um set.
„Ég er með samning út næsta tímabil líka. En ég ætla að setjast niður með fjölskyldunni og mínu fólki og sjá hvað er best fyrir okkur. Ég mun svo taka ákvörðun út frá því. Ég hef ekki spáð of mikið í það en á eftir að skoða þetta betur,“ segir Arnór Ingvi.
Viðtal við Arnór Ingva má sjá í spilaranum efst.