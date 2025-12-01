Vilja bæta tónleikaaðstöðu í borginni Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 1. desember 2025 10:27 Tónleikarýmum hefur fækkað í borginni á undanförnum árum. Vísir/Viktor Freyr Kortleggja á hvernig bæta megi aðstöðu til lifandi tónlistarflutning í Reykjavík og verður til þess skipaður spretthópur. Tekin var ákvörðun um þetta á fundi menningar- og íþróttaráðs borgarinnar á föstudag. Gert er ráð fyrir að hópurinn, sem skipaður verður fulltrúum Tónlistarborgarinnar Reykjavík, Tónlistarmiðstöðvar, Tónlistarráðs og tónleikahaldara, skili áfanganiðurstöðum fyrir 15. janúar næstkomandi og lokaniðurstöðum fyrir 1. mars. Tillagan var lögð fram af meirihluta Samfylkingar, Pírata og Vinsti grænna. Fram kemur í tillögunni að íslenskir tónlistarmenn hafi haslað sér völl á alþjóðavettvangi svo tekið hafi verið eftir. Mikil gróska hafi verið í íslenku tónlistarlífi frá því fyrir aldamót. „Það er nauðsynleg forsenda fyrir blómlegu tónlistarlífi að aðstaða til lifandi tónlistarflutnings sé góð og fjölbreytt. Það er því verulegt áhyggjuenfi að tónleikastöðum hefur fækkað til muna undanfarin ár og hefur fjórum tónleikastöðum í miðborginni verið lokað á undanförnum tveimur árum,“ segir í tillögunni. Snúa þurfi vörn í sókn. Fjallað var um þessa þróun á Vísi í ágúst 2024 en þá var Kex, sem lengi var vinsæll tónleikastaður, að loka tónleikarýminu til að bæta við hótelherbergjum. Reykjavík Menning Tónlist Tónleikar á Íslandi Mest lesið Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Innlent Dorrit rænd í Lundúnum Innlent Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Innlent Rannsaka mannslát í Kópavogi Innlent Þjóðkirkjan kynnir nýtt merki og vefsíðu Innlent Krefjast svara um fyrirskipanir Hegseth varðandi bátaárásirnar Erlent Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Innlent Nýju systurverki Friðarsúlunnar verði komið upp í Viðey Innlent Fundurinn afkastamikill en mikið verk fyrir höndum Erlent Fleiri fréttir Tvö og hálft ár í fangelsi fyrir hraðbankaþjófnað og Hamraborgarmálið Vilja bæta tónleikaaðstöðu í borginni Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Kalla eftir hugmyndum fyrir 1100 ára afmæli Alþingis Nýju systurverki Friðarsúlunnar verði komið upp í Viðey Skortir upplýsingar um móðurmál og íslenskukunnáttu leikskólastarfsfólks Sendu inn tilnefningu til manns ársins 2025 Þjóðkirkjan kynnir nýtt merki og vefsíðu Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Fjórir handteknir fyrir að dvelja ólöglega á landinu Hikuðu ekki þegar tækifærið gafst að opna verslun í Grindavík Dorrit rænd í Lundúnum Rannsaka mannslát í Kópavogi Áfanginn „Allt fyrir ástina“ verðlaunaður á Selfossi Þórhildur Sunna mótmælti með Grétu Thunberg Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Læknir gerði sér upp krabbamein í tvígang Réðst á annan með skóflu Færa bílastæðin við Skógafoss: „Nú er stefnan sú að allir skuli helst labba sem lengst“ Harður árekstur á Suðurlandi Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innanlandsflugi Icelandair aflýst Alelda bíll á Dalvegi Orðin hluti af mannlífinu: „Án okkar væri heldur tómlegt að vera til“ Ósanngjarnt að kólnunin bitni á fyrstu kaupendum Tók átta klukkustundir að bjarga föstum ferðamönnum Erlend netverslun eykst og ögurstund hjá stelpunum okkar Eldur í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli Forsætisráðherra fer yfir sviðið eftir tæpt ár í starfi Sjá meira