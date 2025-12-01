Aitana Bonmatí, sem hlotið hefur Gullboltann síðustu þrjú ár í röð, missir af seinni úrslitaleik Þjóðadeildar kvenna í fótbolta á morgun eftir að hafa fótbrotnað á æfingu spænska landsliðsins. Meiðslin gætu komið í veg fyrir að hún mæti Íslandi í undankeppni HM.
Spánn og Þýskaland gerðu markalaust jafntefli í fyrri leik úrslitaeinvígisins en mætast aftur á Spáni á morgun þar sem spænska liðið verður að spjara sig án Bonmatí.
Hún meiddist á æfingu í gærmorgun en kláraði engu að síður æfinguna, þrátt fyrir verkina sem hún fann eftir árekstur við liðsfélaga. Í röngtenmyndatöku kom hins vegar í ljós að hún hefði brotið bein í vinstri leggnum.
Samkvæmt spænskum miðlum er ljóst að hún verður frá keppni í fjórar til sex vikur en ef meiðslin reynast alvarlegri og hún þarf að fara í aðgerð gæti það þýtt fjarveru í þrjá til sex mánuði.
Það veldur óvissu um það hvert Bonmatí verði með Spáni þegar liðið tekur á móti íslenska landsliðinu í byrjun mars, í nýrri undankeppni HM.
Bonmatí, sem er 27 ára, kemur til með að missa af leikjum með Barcelona í Meistaradeild Evrópu, spænsku deildinni og spænska ofurbikarnum í janúar.