Inter Miami er einum sigri frá því að verða MLS-meistari í fyrsta sinn í sögu félagsins. Í nótt vann Inter Miami 5-1 sigur á New York City í úrslitaleik Austurdeildar MLS.
Næsta sunnudag mætir Inter Miami Vancouver Whitecaps í úrslitaleik MLS deildarinnar á heimavelli sínum í Flórída.
Argentínumaðurinn Tadeo Allende fór mikinn í leiknum í nótt og skoraði þrennu fyrir Inter Miami. Tvö markanna komu á fyrstu 23 mínútum leiksins en Justin Haak minnkaði muninn á 37. mínútu og staðan var 2-1 í hálfleik.
Á 67. mínútu lagði Lionel Messi upp mark fyrir Mateo Silvetti og Telasco Segovia jók muninn svo í 4-1, sjö mínútum fyrir leikslok. Allende skoraði síðan þriðja mark sitt og fimmta mark Inter Miami á 89. mínútu.
Sergio Busquets og Jordi Alba spila sinn síðasta leik á ferlinum um næstu helgi. Þeir spiluðu sem kunnugt er með Barcelona sem og Messi og Luis Suárez og þjálfari Inter Miami, Javier Mascherano.
Allt það helsta úr leik Inter Miami og New York City má sjá í myndbandinu hér fyrir ofan.