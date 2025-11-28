Belgíska kvennalandsliðið í fótbolta vann 2-1 sigur á Svisslendingum í vináttulandsleik í Sviss í kvöld.
Elísabet Gunnarsdóttir stýrir belgíska landsliðinu sem var að vinna sinn annan leik í röð og þann þriðja af síðustu fjórum leikjum.
Reynsluboltinn Laura Deloose kom Belgum í 1-0 á 36. mínútu og þannig var staðan í hálfleik.
Alisha Lehmann jafnaði metin á 64. mínútu, aðeins fjórum mínútum eftir að hún kom inn á sem varamaður.
Tinne De Caigny kom Belgum yfir á 73. mínútu en Elísabet hafði skipt henni inn á völlinn aðeins sex mínútum fyrr. Stoðsendinguna átti síðan Elena Dhont sem kom inn á völlinn í hálfleik.
Þetta reyndist vera sigurmark leiksins.
Noregur vann 3-1 sigur á Brasilíu í öðrum vináttulandsleik í kvöld.
Signe Gaupset, nýr leikmaður Tottenham og fyrrum leikmaður Brann, skoraði tvívegis og Emma Godö gerði þriðja markið úr víti. Mariza hafði jafnað í 1-1 undir lok fyrri hálfleiks.