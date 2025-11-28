Erlent

Sex til tólf ár í fangelsi fyrir hrotta­legt morð með hníf, öxi og sveðju

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Frá lögreglustöðinni í Árósum í Danmörku.
Fjórir karlmenn hafa verið dæmdir í samtals 34 ár í fangelsi í Danmörku fyrir morð, vopnalagabrot og gróft ofbeldi sem leiddi til dauða 19 ára manns sem fjórmenningarnir gengu í skrokk á í fyrra. Tveir mannanna hafa jafnframt verið dæmdir til brottvísunar frá Danmörku auk endurkomubanns. Við verknaðinn nýttu árásarmennirnir ýmis eggvopn þegar þeir réðu fórnarlambi sínu bana með hrottalegum hætti.

Dómur var kveðinn upp yfir fjórmenningunum í Árósum í dag en margir hafa fylgst með réttarhöldum undanfarinn mánuð og hefur þurft að nýta auka réttarsali til að rúma allan mannskapinn auk þess sem fólk hefur beðið í röðum eftir að komast að, að því er fram kemur í umfjöllun TV 2 á Austur-Jótlandi.

Það var laust eftir miðnætti þann 15. desember í norðurhluta Árósa í fyrra sem mennirnir fjórir réðust á hinn nítján ára með vopnum með þeim afleiðingum að hann lést. Við verknaðinn nýttu árásarmennirnir nokkur eggvopn, bæði hníf, öxi og sveðju. Árásin var skipulögð en mennirnir veittust að þeim nítján ára skammt utan við heimili hans þar sem hann var staddur ásamt vini sínum. 

Heyrði öskur sonar síns sem var ekki hið ætlaða fórnarlamb

Hins vegar kemur fram í umfjöllun danskra miðla að fram hafi komið við réttarhöld að mennirnir hafi ætlað sér að ráðast á annan mann enn þann sem þeir réðu bana. Ætlunin hafi verið að hefna öðrum ungum manni, vini hins látna, en þeir hafi ekki fundið viðkomandi og því ráðist á vininn.

Fjórmenningarnir létu hins vegar endurtekin, högg og spörk dynja á fórnarlambinu auk þess að stinga hann í hrygg, fótleggi, hendur og afturenda með eggvopnum. „Ég heyrði öskrin í syni mínum,“ hefur TV 2 eftir móður hins látna sem býr í blokkinni hvar árásin átti sér stað fyrir utan.

Dæmdir í sex til tólf ára fangelsi

Fjórmenningarnir hafa verið í gæsluvarðhaldi á meðan málið hefur verið fyrir dómstólum og var dómur kveðinn upp í morgunn. Hinn 28 ára Mahad Jama Isak var dæmdur í tólf ára fangelsi fyrir manndráp auk þess sem honum verður brottvísað frá Danmörku. Yngri bróðir hans, hinn 21 ára Abdiasis Jama sætir einnig brottvísun og hlýtur átta ára fangelsisdóm. 

Þá hlýtur hinn 21 árs Salahudin Abdi átta sömuleiðis átta ára fangelsisdóm og sá yngsti, hinn 18 ára Viktor Schlüter Jørgensen, fær sex ára dóm fyrir ofbeldi sem leiddi til dauða.

Allir sakborningar hyggjast gefa sér umhugsunarfrest um að áfrýja dómnum.

