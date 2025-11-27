Skoða kosti geimstjórnstöðvar á norðurslóðum Samúel Karl Ólason skrifar 27. nóvember 2025 11:46 Cecilie Myrseth, viðskipta- og iðnaðarráðherra Noregs, tekur í höndina á Josef Aschbacher, yfirmanni Geimvísindastofnunar Evrópu. Á myndinni eru einnig þau Christian Hauglie-Hanssen, yfirmaður Geimvísindastofnunar Noregs, og Simonetta Cheli, frá ESA. ESA - S. Corvaja Forsvarsmenn Geimvísindastofnunar Evrópu (ESA) og ráðamenn í Noregi hafa skrifað undir viljayfirlýsingu um mögulega byggingu geimstjórnstöðvar á norðurslóðum. Nánar tiltekið stendur til að skoða kosti og galla þess að reisa slíka stöð nærri Tromsø. Í tilkynningu frá ESA segir að norðurslóðir séu gífurlega mikilvægar þegar kemur að umhverfisvernd, efnahagsumsvifum og á sviði stjórnmála og samskipta ríkja. Þar segir að hitastig fari hækkandi hraðar en annarsstaðar í heiminum og mikilvægt sé að vakta þær breytingar sem eru að eiga sér stað á norðurslóðum. Geimferðamiðstöð í Norður-Noregi myndi nýtast mjög til þess. Í Tromsø eru fyrir ýmsar stofnanir og samtök sem varða norðurslóðir og þar á meðal er stjórnstöð fyrir veðurgervihnetti á norðurslóðum og þá hafa Norðmenn unnið að því að byggja upp geimferðastöð í Andøya herstöðinni, skammt frá Tromsø. Til stóð að loka geimstöðinni en þess í stað var ákveðið að fara í miklar fjárfestingar þar og breyta starfseminni. Herstöðin á að vera mikilvægur partur í ætlunum norska hersins í geimnum. Sjá einnig: Norðmenn líta til dróna og geimferða Í frétt NRK er haft eftir Cecilie Myrseth, viðskipta- og iðnaðarráðherra, að stjórnstöðin muni skipta miklu máli þegar kemur að þróun innviða í geimnum og sérstaklega innviða varðandi samskipti, eftirlit og siglingar. Þá muni stjórnstöðin spila stóra rullu í áframhaldandi uppbyggingu geimiðnaðar í Noregi. ESA segir að skipaður verði vinnuhópur sem eigi að skoða málið og skila niðurstöðu í skýrsluformi fyrir lok næsta árs. What happens in the Arctic does not stay in the Arctic. What happens in the Arctic shapes our climate, influences our economies, and has an impact on our security. Today, the Arctic faces renewed global interest. It must adapt – and space can play a decisive role in that…— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) November 27, 2025 Noregur Geimurinn Norðurslóðir Mest lesið Segir fæðingarorlofskerfið meingallað: „Ótrúlegt að þetta hafi viðgengist í svona langan tíma“ Innlent „Við erum með stórt sár á sálinni“ Innlent Friðuð Árbæjarstífla fái nýtt útlit og verði „upplifunarbrú“ Innlent Átta ára fangelsi fyrir að skipuleggja fjöldamorð á Eurovision Erlent Makar Bandaríkjamanna handteknir í dvalarleyfisviðtölum Erlent Að minnsta kosti 44 látnir og 280 saknað Erlent Framsóknarmenn boða til blaðamannafundar Innlent Tíu milljarða fjárfesting í Helguvíkurhöfn vegna NATO Innlent Nú hægt að aka nýja leið af flugvallarsvæðinu Innlent Fundar með Kristrúnu, Þorgerði og þingmönnum á Íslandi í dag Innlent Fleiri fréttir Skoða kosti geimstjórnstöðvar á norðurslóðum Pólverjar kaupa kafbáta af Svíum Átta ára fangelsi fyrir að skipuleggja fjöldamorð á Eurovision Bað forsætisráðherra Japan að ögra ekki Kínverjum Fyrirskipar ítarlegar rannsóknir á öllum Afgönum í Bandaríkjunum Makar Bandaríkjamanna handteknir í dvalarleyfisviðtölum Að minnsta kosti 44 látnir og 280 saknað Tveir þjóðvarðliðar skotnir nálægt Hvíta húsinu Tugir orðnir eldinum að bráð og hundruða saknað Þriðja málið gegn Trump fellt niður Grunaður um að byrla konum svo þær migu á sig í starfsviðtali Segir Rússa ekki hafa alvöru áhuga á viðræðum Játaði óvænt sök í Liverpool Enn eitt valdaránið í Vestur-Afríku Sagði ráðgjafa Pútíns hvernig hann gæti talað Trump til Nokkur fjölbýlishús í ljósum logum Þingmenn segja Trump reyna að hræða þá með rannsókn FBI Höfða mál gegn nýju samfélagsmiðlabanni í Ástralíu Þetta eru fjölmennustu borgir í heimi Ítalir lögfesta lífstíðarfangelsi fyrir kvennamorð Sagði Campbell´s „gjörunninn“ mat fyrir „fátækt fólk“ Ítalir skylda skíðafólk til að nota hjálm Trump og Selenskí eiga eftir að ræða stóru málin Ákærur gegn Comey og James felldar niður Telja sig með alla ræningjana í haldi Segir stjórnendur BBC hafa ritskoðað gagnrýni á Trump Fundað um frið í Abú Dabí Fyrrverandi forsætisráðherra með krabbamein Fannst lifandi í kistu í líkbrennslu Sendu nýtt far til strandaðra geimfara Sjá meira