Nokkur fjölbýlishús standa í ljósum logum í Hong Kong. Að minnsta kosti fjórir eru látnir og er talið að að minnsta kosti þrettán séu innlyksa í húsunum. Hvernig eldurinn kviknaði er ekki ljóst en hann mun hafa dreifst hratt milli húsa með stillösum úr bamus og netum sem búið var að reisa við húsin.
Uppfært 11:40
Þrír íbúar og einn slökkviliðsmaður hafa látið lífið í eldhafinu, samkvæmt miðlinum South China Morning Post. Að minnsta kosti þrír slökkviliðsmenn eru slasaðir og eldri maður hefur sagt að eiginkona hans hafi verið föst í íbúð þeirra.
SCMP hefur eftir lögreglu að nokkrar tilkynningar hafi borist um fólk sem sé fast í húsunum. Ekki er vitað hve margir urðu innlyksa í húsunum en talið er að þeir séu að minnsta kosti þrettán.
Í heildina standa átta fjölbýlishús þarna á svæðinu. Í þeim húsum eru nærri því tvö þúsund íbúðir og þarna bjuggu nærri því fimm þúsund manns, árið 2021, samkvæmt frétt BBC.
SCMP hefur eftir embættismönnum að eldurinn hafi nú dreifst í öll húsin en umfang eldhafsins í húsunum liggur ekki vel fyrir að svo stöddu.
Hér að neðan má sjá beina útsendingu Reuters frá Hong Kong.
Lögreglan sagði fyrr í morgun, að þremur klukkustundum eftir að eldarnir kviknuðu hefðu enn verið að berast símtaöl frá fólki sem sat fast inn í húsunum. Einn þeirra var fastur á þaki eins hússins.
Eldurinn var fyrst settur í fyrsta flokk en fljótt færður upp í þann fjórða. Síðar var hann svo settur í fimmta flokk, sem er hæsti flokkur elda í Hong Kong. Flokkarnir fara eftir því hversu alvarlegir eldarnir eru.
Þetta er fyrsti fimmta flokks eldurinn í Hong Kong í sautján ár.
Stillasar úr bambus eru algengir þar sem framkvæmdir eiga sér stað í Hong Kong. Yfirvöld þar tilkynntu fyrr á þessu ári að til stæði að reyna að fækka þeim á opinberum vinnustöðum, til að auka öryggi.
83 ára maður sem bjó í einu húsinu sagði við blaðamenn að brunabjöllur hefðu ekki farið í gang þegar eldarnir kviknuðu. Þess vegna hafi fólk verið lengi að átta sig á hættunni.
Aðrir íbúar hafa slegið á svipaða strengi.
Embættismaður sem talað var við hafði eftir íbúum sem flúðu að þeir hefðu áttað sig á stöðunni þegar þeir fundu brunalykt og þegar öryggisvörður barði á dyrnar hjá þeim. Þá var eldurinn orðinn töluvert útbreiddur og þau hafi haft lítinn tíma til að flýja.
