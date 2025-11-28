Innlent

Breytingar á kvöld­fréttum Sýnar

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Þulir í kvöldfréttum Sýnar.
Þulir í kvöldfréttum Sýnar.

Kvöldfréttir á sjónvarpsstöðinni Sýn verða frá 1. desember sendar út virka daga en ekki um helgar eða á almennum frídögum. Fréttir á Bylgjunni og á Vísi verða á sama tíma efldar enn frekar.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sýn. Þar segir að áhorf á sjónvarpsfréttir Sýnar hafi aukist yfir sjötíu prósent á síðastliðnum tveimur árum eða frá því að fréttir fóru í opna dagskrá.

„Áhorf mælist nú hæst á virkum dögum þegar yfir 50 þúsund landsmenn horfa á fréttir á hverjum degi. Að halda úti kvöldfréttatíma og sinna mikilvægri almannaþjónustu, í núverandi rekstrar- og samkeppnisumhverfi, er gríðarleg áskorun og eftir tæplega 40 ára samfellda sögu gerum við þessar breytingar,“ segir í tilkynningunni.

Fréttir verða áfram sagðar á Bylgjunni og Vísi alla daga vikunnar og sjónvarpsfréttir verða áfram á sínum stað kl. 18:30 alla virka daga. Þá verður Ísland í dag á sínum stað mánudaga til fimmtudaga.

Félagið muni áfram fylgjast náið með þróun rekstrarumhverfis fjölmiðla og meta hvaða rekstrarform sé sjálfbært til lengri tíma.

„Aðgerðin styður rekstrarleg markmið félagsins en breytir ekki afkomuspá fyrir 2025. Hún er enn eitt skrefið í að aðlaga starfsemina að síversnandi rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandi,“ segir í tilkynningunni.

„Fréttastofa Sýnar hefur frá árinu 1986 verið frumkvöðull í fréttaþjónustu og séð fólkinu í landinu fyrir frjálsum og óháðum fréttum. Það dylst engum að rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandi er að óbreyttu ósjálfbært. Einkareknir miðlar búa við verulega skakka samkeppnisstöðu gagnvart Ríkisútvarpinu, erlendum efnisveitum og samfélagsmiðlum,“ segir Herdís Dröfn Fjeldsted, forstjóri Sýnar.

„Stjórnvöld hafa hingað til ekki sýnt áhuga á að grípa til þeirra heildstæðra aðgerða sem ítrekað hefur verið kallað eftir. Sýn vill reyna að standa vörð um öfluga og sjálfstæða sjónvarpsfréttamennsku. Án raunhæfra viðbragða af hálfu stjórnvalda og löggjafans gæti svo farið að forsendur fyrir rekstri sjónvarpsfrétta bresti alfarið í náinni framtíð.“

Vísir er í eigu Sýnar.

Fjölmiðlar Sýn Kvöldfréttir

