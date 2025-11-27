Að minnsta kosti 44 látnir og 280 saknað Hólmfríður Gísladóttir skrifar 27. nóvember 2025 06:38 Erfitt hefur reynst að komast á efri hæðir bygginganna til að athuga með íbúa sem kunna að vera fastir þar. AP/Chan Long Hei Slökkvistarfi er að mestu lokið í Wang Fuk íbúðaturnunum í Hong Kong, eftir gríðarlegan eldsvoða sem braust út í gær. Fjörtíu og fjórir eru látnir og 45 alvarlega slasaðir. Um 280 er enn saknað. Wang Fuk turnarnir eru átta talsins, 32 hæðir hver og telja samtals um 2.000 íbúðir. Búið er að flytja um 900 íbúa í neyðarskýli en 26 björgunarteymi eru á vettvangi. Leit er hafin á neðstu hæðum bygginganna en erfitt hefur reynst að koma ofar vegna reyks og hita. Dýraverndunarsamtök í borginni eru einnig á vettvangi og freista þess að bjarga gæludýrum íbúa. Þrír hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins en talið er að eldurinn hafi náð að breiðast út á milli turnanna vegna bambus virkis og nets sem búið var að koma upp í tengslum við endurbætur. Þá hefur verið greint frá því að eldfimt frauð hafi verið notað við uppsetningu glugga. Hinir handteknu eru sagðir tengjast ónefndu byggingafyrirtæki. Fjöldi kínverskra stórfyrirtækja hefur heitið milljónum dala til stuðnings íbúum. Íbúar fara í gegnum fatnað sem safnast hefur þeim til stuðnings og leita að einhverju nýtilegu.AP/Chan Long Hei Kína Hong Kong Mest lesið Segir fæðingarorlofskerfið meingallað: „Ótrúlegt að þetta hafi viðgengist í svona langan tíma“ Innlent Framsóknarmenn boða til blaðamannafundar Innlent Tveir þjóðvarðliðar skotnir nálægt Hvíta húsinu Erlent „Við erum með stórt sár á sálinni“ Innlent Tugir á bráðamóttökuna á dag vegna hálku Innlent Ákall íbúa leiðir til enn minni þéttingar í Grafarvogi Innlent Grunaður um að byrla konum svo þær migu á sig í starfsviðtali Erlent Hefur ekki fengið starfsleyfi eftir fimm mánuði: „Þetta hefur lagst þungt á mig“ Innlent Tugir orðnir eldinum að bráð og hundruða saknað Erlent Með lögregluna á hælunum með fullan BMW af kókaíni Innlent Fleiri fréttir Tveir þjóðvarðliðar skotnir nálægt Hvíta húsinu Tugir orðnir eldinum að bráð og hundruða saknað Þriðja málið gegn Trump fellt niður Grunaður um að byrla konum svo þær migu á sig í starfsviðtali Segir Rússa ekki hafa alvöru áhuga á viðræðum Játaði óvænt sök í Liverpool Enn eitt valdaránið í Vestur-Afríku Sagði ráðgjafa Pútíns hvernig hann gæti talað Trump til Nokkur fjölbýlishús í ljósum logum Þingmenn segja Trump reyna að hræða þá með rannsókn FBI Höfða mál gegn nýju samfélagsmiðlabanni í Ástralíu Þetta eru fjölmennustu borgir í heimi Ítalir lögfesta lífstíðarfangelsi fyrir kvennamorð Sagði Campbell´s „gjörunninn“ mat fyrir „fátækt fólk“ Ítalir skylda skíðafólk til að nota hjálm Trump og Selenskí eiga eftir að ræða stóru málin Ákærur gegn Comey og James felldar niður Telja sig með alla ræningjana í haldi Segir stjórnendur BBC hafa ritskoðað gagnrýni á Trump Fundað um frið í Abú Dabí Fyrrverandi forsætisráðherra með krabbamein Fannst lifandi í kistu í líkbrennslu Sendu nýtt far til strandaðra geimfara Drottning dýragarðsins í San Diego er dauð Barnaverndarmál vekur umræður um óhefðbundinn lífstíl Franski fjar-hægrimaðurinn mælist sigurstranglegastur Semaglutide reyndist ekki hægja á framgangi Alzheimer Gerðu loftárásir á báða bóga Tillögurnar taka breytingum og telja nú nítján atriði í stað 28 „Lægsti samnefnari“ sagður niðurstaðan á COP30 Sjá meira