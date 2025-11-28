Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 28. nóvember 2025 10:19 Svona lítur nýja svæðið í Vesturbæjarlauginni út. Nýja sánur verða opnaðar í Vesturbæjarlaug á þriðjudaginn þegar 64 ár verða liðin frá því laugin var opnuð almenningi. Borgarstjóri opnar sánurnar við hátíðlega athöfn og verður ókeypis í laugina um morguninn. Um er að ræða þrjár sánur, ein innrauð og tvær hefðbundnar. Töluverðar framkvæmdir hafa verið í Vesturbæjarlauginni undanfarin misseri með tilheyrandi lokununum. Nú heyrir til tíðinda að nýjar sánur eru tilbúnar og verður hulunni svipt af þeim á þriðjudagsmorgun klukkan hálf átta. Af því tilefni verður frítt í laugina frá 07.00 til 10.00 þann dag, og léttar morgunveitingar og ljúfir tónar í boði. „Borgarstjóri mun opna nýju sánurnar við hátíðlega athöfn kl. 07.30 og eru öll hjartanlega velkomin,“ segir í tilkynningu. Útfærsla á nýjum sánum er sögð byggja á samráði við íbúa. Vesturbæjarlaug var vígð 25. nóvember 1961 og opnuð almenningi 2. desember sama ár. „Það er því bæði ánægjulegt og táknrænt að ný og mikið endurbætt sánuaðstaða verði opnuð á sama degi – 64 árum síðar.“ Hönnun nýju sánurýmanna var í höndum Hebu Hertervig og Steinunnar Halldórsdóttur hjá VA arkitektum. „Þeim tókst að skapa nútímalegar, fallegar og notalegar sánur sem halda þó í upprunalegan anda og sérkenni mannvirkisins.“ Öllum er frjálst að fara í sánu en minnt er á að taka með handklæði til að sitja á. Umgengnisreglur í sánum er að finna á reykjavik.is/sundlaugar/oryggis-og-umgengnisreglur. Sundlaugar og baðlón Reykjavík Mest lesið „Ísland þarf að vakna“ Innlent Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Innlent Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Innlent „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Innlent Um hvað voru dómararnir í máli Alberts ósammála? Innlent Segist ætla að stöðva allan aðflutning fólks frá „þriðja heims ríkjum“ Erlent Handtóku konu sem ekið var um á húddi bifreiðar Innlent Breytingar á kvöldfréttum Sýnar Innlent Kirkjan skuldar Kristni ekki eftir allt saman Innlent Endurheimtu rándýrar myndavélar eftir nafnlausa ábendingu Innlent Fleiri fréttir Skipa stýri- og aðgerðahóp vegna almyrkvans en eiga ekki fyrir verkefnastjóra Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Breytingar á kvöldfréttum Sýnar „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Einhleypir líklegri til að leggja sig á daginn Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Handtóku konu sem ekið var um á húddi bifreiðar „Ísland þarf að vakna“ Kirkjan skuldar Kristni ekki eftir allt saman Endurheimtu rándýrar myndavélar eftir nafnlausa ábendingu Langþráð nýtt líf Helguvíkur í boði NATO Heiðar mætir með Dreka í nýja olíuleit Útgjöld Íslands til varnarmála duga til – í bili Helgi Magnús um viðbrögð Evu: „Þetta er ekki fótboltaleikur“ Um hvað voru dómararnir í máli Alberts ósammála? Gefur út lag með látnum vini sínum og heimsókn Rutte Farbannið framlengt Skoða framtíðarnýtingu Vífilsstaða Símon vildi að Albert fengi tvö og hálft ár „Hann er gerður úr stáli, drengurinn“ Dómurinn kemur lögmanni konunnar á óvart Heljarinnar verðmunur á sömu flugferðinni Lýsti Íslandi sem „augum og eyrum“ Nató Vaktin: Klofinn dómur en Albert sýknaður Grunaði strax að kveikt hefði verið í bílnum hans Bein útsending: Staða fæðuöryggis á Íslandi Kristrún og Rutte boða til blaðamannafundar Veginum lokað milli Skaftafells og Jökulsárlóns vegna veðurs Íslandsheimsókn þegar uppi er flókin og erfið staða í NATO Sjá meira