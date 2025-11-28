Jóhannes Felixson, betur þekktur sem Jói Fel, var ekki meðal umsækjenda um starf yfirmanns mötuneytis fangelsisins að Litla-Hrauni. Umsóknarfrestur rann út þann 25. nóvember en starfsauglýsingin hafði sætt gagnrýni þar sem hún var sögð klæðskerasniðin að Jóa Fel, sem er sambýlismaður forstöðukonu fangelsisins. Hann sinnti sumarafleysingum við eldhús fangelsisins, sem einnig þjónustar Hólmsheiði, en fangelsismálastjóri segir alrangt að auglýsingin hafi verið sérsniðin að nokkrum umsækjenda.
Um miðjan nóvember ræddi Morgunblaðið við matreiðslumeistarann Karl Friðrik Jónsson sem gerði athugasemdir við starfsauglýsinguna. Sjálfur hafi hann unnið kærumál þar sem gegnið hafi verið fram hjá honum við ráðningu í starf við mötuneyti og hann teldi ljóst að auglýsingin um stöðuna á Litla-Hrauni feli í sér „orðaleik“ sem hagnast gæti Jóa Fel.
Í auglýsingunni var meðal hæfniskrafna að viðkomandi hafi sótt „meistaranám í matvælagreinum“ en ekki menntun í matreiðslu, sem Karl sagði rökréttara, enda hafi þeir sem lært hafi matreiðslu annars konar sérþekkingu á meðhöndlun hráefna en til dæmis bakarar. Þá hafa Vísi einnig borist ábendingar úr öðrum áttum þar sem spurningamerki var sett við ráðstöfunina.
Í ljósi þessa óskaði fréttastofa eftir upplýsingum frá fangelsismálastofnun um umsækjendur en alls sóttu nítján einstaklingar um stöðuna. Enginn þeirra heitir Jóhannes Felixson. Listann yfir nöfn umsækjenda má sjá í heild sinni hér neðst í fréttinn.
Birgir Jónasson, settur fangelsismálastjóri segir í samtali við Vísi að honum þyki fráleitt að hald því fram að auglýsingin hafi verið sniðin að einstaka umsækjendum. Hann skilji gagnrýnina á vissan hátt hvað lítur að mögulegum hagsmunaárekstrum en á endanum sé það hann sem beri ábyrgð á ráðningu í stöðuna, þótt forstöðumaður fangelsisins fari með ábyrgð þar líka. Fyrri yfirmanni mötuneytisins var sagt upp í ljósi hagræðingar hjá stofnuninni og starfið auglýst með hliðsjón af breyttu ábyrgðarhlutverki yfirmanns þess.
Viðmælandi Morgunblaðsins hafði jafnframt bent á að orðalagið í auglýsingunni væri á þá leið að mögulega væri ekki hægt að kæra ráðninguna eftir á með vísan til kjarasamninga. Þetta atriði segir Birgir að sannarlega verði skoðað, ef nauðsynlegt þykir sé ekki útilokað að staðan verði auglýst aftur. Engin ákvörðun hafi þó verið tekin þar um að svo stöddu.
Alexandre Jose Pinto Da Rocha, vaktstjóri hjá Saga Hótel Reykjavík.
Alfreð Ómar Alfreðsson matreiðslumeistari.
Ásbjörn Nói Jónssonm, yfirkokkur hjá Centrum kitchen and bar.
Ásmundur Tómas Harðarson matreiðslumaður.
Brahim Berka, starfsheiti óþekkt.
Francisco J. Valladares Serrano, yfirkokkur og rekstrarstjóri.
George Cantemir Mantea kokkur.
Hlynur Guðmundsson, yfirmatreiðslumaður á Veitingastaðnum nítjánda - Grill Bistró.
Karolina Darnowska, starfsheiti óþekkt.
Lorenzo J.Fernandez Consuegra, staða óþekkt.
Magdalena Joanna Rekas, starfsheiti óþekkt.
Munif Manuel Ayoub Ayoub, starfsheiti óþekkt.
Ólafur Högni Ólafsson, starfsheiti óþekkt.
Ómar Freyr Kristjánsson, starfsheiti óþekkt.
Óskar Ólafsson matreiðslumeistari.
Pétur Bogi Hockett, bryti hjá Eimskip.
Sylwia Katarzyna Konieczna, starfsmaður í mötuneyti.
Sævar Birnir Steinarsson, matreiðslumeistari.
Sölvi Antonsson, starfsheiti óþekkt.