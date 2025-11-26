Árið 1950 bjuggu aðeins um 20% heimsbyggðarinnar í borgum. Undanfarna áratugi hefur þéttbýlisvæðing farið vaxandi á heimsvísu og er hlutfalli þeirra sem nú búa í borgum komið upp í 45% samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Á sama tíma hefur fjöldi jarðarbúa margfaldast, úr um 2,5 milljörðum árið 1950 upp í um 8,2 milljarða í ár samkvæmt skýrslunni.
Borgir eru skilgreindar sem svæði þar sem íbúar eru 50 þúsund eða fleiri og um 1500 íbúar á hvern ferkílómetra. Á móti hefur hlutfall mannfjölda sem býr í bæjum með að minnsta kosti fimm þúsund íbúa farið ögn lækkandi, úr 40% og niður í 36% á sama 75 ára tímabili. Hlutfall þeirra sem búa í dreifbýli hefur einnig dregist saman en áætlað er að aðeins 19% heimsbyggðarinnar búi í dreifbýli, sem er helmingi minna en var 1950.
Fram kemur í niðurstöðum skýrslunnar að þéttbýlisvæðingin sé einhver stærsta lýðfræðilega breytingin sem hefur átt sér stað í mannkynssögunni, en með henni hefur gjörbreyst hvernig fólk býr, starfar og byggir upp samfélög um allan heim.
Athygli vekur að svokölluðum ofurborgum, sem hafa tíu milljónir íbúa eða fleiri, heldur áfram að fjölga. Árið 1975 voru slíkar borgir einungis átta, en í ár eru þær orðnar 33 og þar af eru 19 í Asíu. Spár gera ráð fyrir að þeim muni áfram fjölga og verði orðnar 37 árið 2050.
Fjölmennasta borgin er Jakarta, höfuðborg Indónesíu, þar sem búa nær 42 milljónir. Næstfjölmennust er Daka í Bangladess þar sem búa 37 milljónir og þá Tókýó í Japan með 33 milljónir íbúa. Kaíró í Egyptalandi er eina borgin sem kemst á topp tíu listann sem ekki er í Asíu, en á listanum eru einnig Nýja-Delí og Kalkútta í Indlandi, Shanghæ og Guangsú í Kína, Manila á Filippseyjum, og Seúl í Suður-Kóreu.
Í skýrslunni er að finna ýmsar athyglisverðar upplýsingar um mannfjölda og þéttbýlisvæðingu á heimsvísu en hana má finna í heild sinni hér.