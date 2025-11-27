Samningur um milljarða uppbyggingu í Helguvík á Reykjanesi var undirritaður í morgun. NATO fjármagnar framkvæmdirnar og á utanríkisráðherra von á frekari viðveru NATO hér á landi í kjölfarið. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar fagnar framkvæmdunum sem hafa haft langan aðdraganda.
Gert er ráð fyrir að framkvæmdir í Helguvík hefjist seinni hluta næsta árs og ljúki 2029. Byggja á nýjan viðlegukant í Helguvíkurhöfn sem og olíubirgðastöð fyrir skipaeldsneyti en það er framkvæmdastjóður NATO sem fjármagnar þessa tíu milljarða króna uppbyggingu.
Utanríkisráðherra segir framkvæmdina geta þýtt frekari viðveru NATO hér á landi.
„Mér finnst það líklegra heldur en ekki en það sem við erum fyrst og fremst að gera að tryggja út frá okkar mikilvægu landfræðilegu legu að við erum tilbúin að þjónusta ýmsa starfsemi og tryggja ýmsa starfsemi sem eykur öryggi á N-Atlantshafi sem skiptir okkur mjög máli,“ sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í viðtali eftir undirritunina í morgun.
Hún sagði frekari framkvæmdir á döfinni.
„Við ætlum okkur að halda áfram til að mynda að byggja upp okkar innviði á öryggissvæðinu í Keflavík, við þurfum til lengri tíma að skoða ratsjárkerfin, þau þurfa uppfærslu innan tíu ára þannig að það eru mörg stór og umfangsmikil verkefni sem við stöndum frammi fyrir og þurfum að fara í og ekki síst í samstarfi við NATO.“
Viðlegukanturinn sem byggður verður í Helguvík verður tæpir 400 metrar á lengd í heildina og olíubirgðastöðin 25 þúsund rúmmetrar að stærð.
Bæjarstjóri Reykjanesbæjar fagnar undirskriftinni sem hafi haft langan aðdraganda.
„Þetta er búið að taka sennilega tæp sjö ár frá því þessi hugmynd kom fyrst upp. Við vitum að það voru fleiri staðir til skoðunar þannig að við biðum bara róleg sannfærð um að Helguvík yrði fyrir valinu,“ sagði Kjartan.
Saga atvinnuuppbyggingar í Helguvík er sorgarsaga að sumu leyti, með brostnum vonum um kísilverksmiðju og álver. Nú sér fram á bjartari tíma en Kjartan segir að um hundrað störf skapist beint og óbeint í tengslum við framkvæmdirnar.
„Síðan mun höfnin okkar, Reykjaneshöfn, taka við umsjón með mannvirkjunum, stýra þeim og taka á móti þeim herskipum sem koma inn til landsins og sinna þeim eins og þarf og það verður vonandi talsverð atvinna bein og óbein af þessu fyrir okkur.“
„Þá eru ófáir staðir sem hafa meiri reynslu í að búa nærri herstöð og varnarmannvirkjum og taka þannig þátt í vörnum landsins. Það er mikilvægt fyrir okkur að geta nýtt þær fjárfestingar sem búið er að leggja í í Helguvík, Landhelgisgæslan er á Keflavíkurflugvelli og þetta kemur heim og saman í þessu verkefni.“
Hann tekur undir að saga Helguvíkur hafi verið löng og erfið saga.
„Nú bara krossleggjum við fingur og vonum að þetta verði gæfuspor fyrir okkur.“