Í beinni
Fótbolti - Sambandsdeildin
Breiðablik
Samsunspor
Handbolti - Úrvalsdeild karla
Afturelding
Haukar
Körfubolti - Landsleikir
Ítalía
Ísland
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
fimmtudagur 27. nóvember 2025
0 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Sambandsdeildin
Breiðablik
Samsunspor
Handbolti - Úrvalsdeild karla
Afturelding
Haukar
Körfubolti - Landsleikir
Ítalía
Ísland
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd
Fótbolti
Aron Jó leystur undan samningi hjá Val
Íslenski boltinn
„Mér finnst þetta vera hræðilegt“
Handbolti
Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“
Fótbolti
Ítalía - Ísland | Hefja leiðina á HM
Körfubolti
„Ég var mjög svekkt og reið yfir því sem hún gerði“
Sport
„Hún lamdi aðeins á mér“
Handbolti
Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal
Fótbolti
Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“
Fótbolti
Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn
Íslenski boltinn
Fleiri fréttir
Hákon lagði upp tvö í sigri Lille en Íslendingaliðið á toppnum tapaði
Vestramenn sækja son sinn suður
Breiðablik - Samsunspor | Logi í heimsókn hjá Blikum
Knattspyrnukona í Íslendingaliðinu hreinsuð af öllum ásökunum
Van Dijk forðaðist fréttamenn eftir leik
Liðsfélagi Viktors fékk hótanir og hatursfull skilaboð
Einn fljótasti leikmaður Bestu deildarinnar orðinn Þróttari
Sjáðu Barry vinna fjórtán skallaeinvígi gegn Man. Utd og setja met
Verðið á Rice sjaldan rætt: „Þá veistu að þú ert að gera eitthvað rétt“
Skipulagt lið sem hefur ekki fengið á sig mark
„Ég er mikill unnandi Loga“
Aron Jó leystur undan samningi hjá Val
Skrýtið að koma heim og mæta Blikum
Vona að Slot haldi áfram: „Kannski gerði hann of vel á síðustu leiktíð“
Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“
Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“
Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn
Sjáðu mörkin: Viktor tryllti Parken, ferna Mbappé, sigur Arsenal og tap Liverpool
Lofar Heimi í hástert en tjáir sig ekki um nýjan samning
Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd
Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal
„Förum ekki fram úr okkur“
Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953
Stuðningsmaður settur í 35 leikja bann og skyldaður á námskeið
Mbappé með þrennu í fyrri hálfleik og fjögur alls
Arsenal alls staðar á toppnum eftir sigur á Bæjurum
Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield
Viktor kom FCK á bragðið í fyrsta Meistaradeildarsigri liðsins
Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni
Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti
Sjá meira
Mest lesið
Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd
Fótbolti
Aron Jó leystur undan samningi hjá Val
Íslenski boltinn
„Mér finnst þetta vera hræðilegt“
Handbolti
Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“
Fótbolti
Ítalía - Ísland | Hefja leiðina á HM
Körfubolti
„Ég var mjög svekkt og reið yfir því sem hún gerði“
Sport
„Hún lamdi aðeins á mér“
Handbolti
Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal
Fótbolti
Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“
Fótbolti
Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn
Íslenski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Sambandsdeildin
Breiðablik
Samsunspor
Handbolti - Úrvalsdeild karla
Afturelding
Haukar
Körfubolti - Landsleikir
Ítalía
Ísland
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar