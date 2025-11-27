Fótbolti

„Ég er mikill unnandi Loga“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks.
„Þetta er hörkulið. Það er tilhlökkun og smá fiðrildi,“ segir Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, um leik kvöldsins við Samsunspor í Sambandsdeild Evrópu á Laugardalsvelli.

Í liði Samsunspor er Logi Tómasson, sem hefur mætt Blikum oft í gegnum tíðina sem leikmaður Víkings. Höskuldur hefur miklar mætur á Loga.

„Ég er mikill unnandi Loga sem fótboltamanni og persónu líka. Það er smá auka krydd að mæta honum. Að því sögðu er þetta fyrst og síðast stór viðburður, þessi leikur, fyrir okkur,“ segir Höskuldur.

Breiðablik spilaði æfingaleik við Lilleström frá Noregi á sama velli fyrir viku síðan. Höskuldur segir standið á Blikum gott og mikilvægt hafi verið að viðhalda leikformi.

„Það var mikilvægt að ná inn æfingaleik við Lilleström og þeir mættu af fullum krafti í það, að undirbúa sig fyrir bikarúrslitaleik. Við komum góðum leik í lappirnar á mönnum. Það í bland við af hafa náð smá fríi í kringum landsleikjahléið. Ég held að þjálfarateymið hafi hitt á góða blöndu að hvíla þá sem hafa spilað mikið en á sama tíma haldið mönnum við efnið,“ segir Höskuldur.

Samsunspor er í fjórða sæti tyrknesku deildarinnar en hefur gert gríðarvel í Sambandsdeildinni þar sem liðið hefur unnið alla leiki sína og ekki fengið á sig mark. Því er um að ræða verðugt verkefni.

„Þeir eru að gera mjög vel í þessari keppni og heima fyrir. Þeir virðast vera allir sem einn trúir sínu skipulagi. Þeir eru ekki að flækja hlutina og spila mjög agaðan varnarleik. Þeir fá á sig fá mörk og refsa að sama skapi eru þeir direct og refsa með sínum sóknaraðgerðum. Þetta er massívt lið sem er skipulagt og strúktúrerað,“ segir Höskuldur um liðið.

