„Ég er mikill unnandi Loga“ Valur Páll Eiríksson skrifar 27. nóvember 2025 13:31 Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks. Vísir/Sigurjón „Þetta er hörkulið. Það er tilhlökkun og smá fiðrildi,“ segir Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, um leik kvöldsins við Samsunspor í Sambandsdeild Evrópu á Laugardalsvelli. Í liði Samsunspor er Logi Tómasson, sem hefur mætt Blikum oft í gegnum tíðina sem leikmaður Víkings. Höskuldur hefur miklar mætur á Loga. „Ég er mikill unnandi Loga sem fótboltamanni og persónu líka. Það er smá auka krydd að mæta honum. Að því sögðu er þetta fyrst og síðast stór viðburður, þessi leikur, fyrir okkur,“ segir Höskuldur. Breiðablik spilaði æfingaleik við Lilleström frá Noregi á sama velli fyrir viku síðan. Höskuldur segir standið á Blikum gott og mikilvægt hafi verið að viðhalda leikformi. „Það var mikilvægt að ná inn æfingaleik við Lilleström og þeir mættu af fullum krafti í það, að undirbúa sig fyrir bikarúrslitaleik. Við komum góðum leik í lappirnar á mönnum. Það í bland við af hafa náð smá fríi í kringum landsleikjahléið. Ég held að þjálfarateymið hafi hitt á góða blöndu að hvíla þá sem hafa spilað mikið en á sama tíma haldið mönnum við efnið,“ segir Höskuldur. Klippa: Höskuldur hlakkar til að takast á við Loga Samsunspor er í fjórða sæti tyrknesku deildarinnar en hefur gert gríðarvel í Sambandsdeildinni þar sem liðið hefur unnið alla leiki sína og ekki fengið á sig mark. Því er um að ræða verðugt verkefni. „Þeir eru að gera mjög vel í þessari keppni og heima fyrir. Þeir virðast vera allir sem einn trúir sínu skipulagi. Þeir eru ekki að flækja hlutina og spila mjög agaðan varnarleik. Þeir fá á sig fá mörk og refsa að sama skapi eru þeir direct og refsa með sínum sóknaraðgerðum. Þetta er massívt lið sem er skipulagt og strúktúrerað,“ segir Höskuldur um liðið. Viðtalið við Höskuld má sjá í spilaranum að ofan. Sambandsdeild Evrópu Breiðablik Tyrkneski boltinn Mest lesið Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Fótbolti „Mér finnst þetta vera hræðilegt“ Handbolti Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“ Fótbolti „Ég var mjög svekkt og reið yfir því sem hún gerði“ Sport Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal Fótbolti Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Íslenski boltinn Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Fótbolti Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Fótbolti Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Íslenski boltinn Vona að Slot haldi áfram: „Kannski gerði hann of vel á síðustu leiktíð“ Fótbolti Fleiri fréttir „Ég er mikill unnandi Loga“ Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Skrýtið að koma heim og mæta Blikum Vona að Slot haldi áfram: „Kannski gerði hann of vel á síðustu leiktíð“ Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“ Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Sjáðu mörkin: Viktor tryllti Parken, ferna Mbappé, sigur Arsenal og tap Liverpool Lofar Heimi í hástert en tjáir sig ekki um nýjan samning Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Stuðningsmaður settur í 35 leikja bann og skyldaður á námskeið Mbappé með þrennu í fyrri hálfleik og fjögur alls Arsenal alls staðar á toppnum eftir sigur á Bæjurum Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Viktor kom FCK á bragðið í fyrsta Meistaradeildarsigri liðsins Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Svona var fundur Blika fyrir slaginn við Loga og félaga Estevao hangir ekki í símanum Atli kveður KR og flytur norður Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín „Eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“ Refur á vappi um Brúna minnti á Atla Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle Gjörbreytt lið City mátti þola sitt fyrsta tap Sjá meira