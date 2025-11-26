Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. nóvember 2025 21:49 Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, gerði stór mistök í upphafi leiks. EPA/PETER POWELL PSG sótti 4-1 stórsigur á Anfield í Meistaradeildinni og það þýðir að Liverpool hefur nú tapað níu af síðustu tólf leikjum sínum í öllum keppnum. Knattspyrnustjórinn Arne Slot stendur ráðalaus á hliðarlínunni og það er eins og liðið hans sé statt í miðri martröð. Það var ekki bara að leikur kvöldsins tapaðist heldur hvernig hann tapaðist. Það hlýtur að vera hitna verulega undir Slot sem er ekki að ná að breyta hræðilegu gengi liðsins. PSV Eindhoven komst fyrst yfir eftir glórulausa ákvörðun fyrirliðans Virgol Van Dijk og átti síðan fá svör þegar Hollendingarnir byrjuðu seinni hálfleikinn af miklum krafti. Fyrsta mark leiksins skoraði Ivan Perisic strax á sjöttu mínútu eftir að vítaspyrna var dæmd á Virgil van Dijk. Virgil van Dijk var dæmdur fyrir að hafa handleikið boltann í teignum en Hollendingurinn sagði að brotið hefði verið á sér. Van Dijk sló hins vegar boltann hátt fyrir ofan höfuð sitt af einhverjum óskiljanlegum ástæðum. Liverpool svaraði og Dominik Szoboszlai jafnaði metin tíu mínútum síðar þegar hann fylgdi á eftir skoti Cody Gakpo. Liverpool ógnaði mun meira fram að hálfleik og Hugo Ekitike vildi frá vítaspyrnu. Liverpool náði aftur á móti ekki að skora og byrjaði síðan seinni hálfleikinn mjög illa. Guus Til kom PSV síðan yfir á 56. mínútu eftir að hafa fengið flotta sendingu frá Mauro Junior en það verður að segjast eins og er að Liverpool-vörnin leit enn á ný illa út í því marki. Couhaib Driouech skoraði þriðja markið á 73. mínútu þegar hann fylgdi á eftir stangarskoti liðsfélaga en Ibrahima Konaté gerði hræðileg mistök í aðdraganda marksins. Hollenska liðið var ekki hætt því fjórða markið kom undir lok leiksins þegar Couhaib Driouech skoraði sitt annað mark. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti