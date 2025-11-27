Skipulagt lið sem hefur ekki fengið á sig mark Valur Páll Eiríksson skrifar 27. nóvember 2025 15:15 Ólafur Ingi Skúlason segir Samsunspor strembið lið að eiga við. Sýn Sport Ólafur Ingi Skúlason segir spennu fyrir leik kvöldsins er Breiðablik mætir Samsunspor í Sambandsdeild Evrópu í kvöld. Tyrknesku gestirnir eru á toppi deildarinnar. „Við erum spenntir. Þetta er skemmtileg prófraun og gott lið sem við erum að mæta. Það er frábært að vera að spila leiki undir lok nóvember,“ segir Ólafur um leik kvöldsins. Klippa: Ólafur ræðir leikinn við Samsunspor Tyrkirnir eru efstir í Sambandsdeildinni, hafa unnið alla sína þrjá leiki og ekki enn fengið á sig mark í Evrópuleik það sem af er hausti. Samsunspor er þá í fjórða sæti tyrknesku deildarinnar og gengið vel í vetur. Búast má við strembnu verkefni gegn heldur varnarsinnuðu liði. „Þeir eru mjög vel skipulagt lið og hafa ekki fengið á sig mark í Sambandsdeildinni í ár. Þetta er mjög gott lið sem tekur ekki miklar áhættur í uppspili. Þeir verjast aðeins neðar á vellinum og eru ekki mikið possession lið. Þeir leita mikið á bakvið og eru líkamlega sterkt lið,“ segir Ólafur um andstæðing kvöldsins. Fleira kemur fram í viðtalinu við Ólaf sem má sjá í spilaranum. Breiðablik Sambandsdeild Evrópu Tyrkneski boltinn Mest lesið Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Fótbolti „Mér finnst þetta vera hræðilegt“ Handbolti Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Íslenski boltinn Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“ Fótbolti „Ég var mjög svekkt og reið yfir því sem hún gerði“ Sport Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal Fótbolti Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Fótbolti Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Íslenski boltinn Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Fótbolti Vona að Slot haldi áfram: „Kannski gerði hann of vel á síðustu leiktíð“ Fótbolti Fleiri fréttir Skipulagt lið sem hefur ekki fengið á sig mark „Ég er mikill unnandi Loga“ Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Skrýtið að koma heim og mæta Blikum Vona að Slot haldi áfram: „Kannski gerði hann of vel á síðustu leiktíð“ Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“ Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Sjáðu mörkin: Viktor tryllti Parken, ferna Mbappé, sigur Arsenal og tap Liverpool Lofar Heimi í hástert en tjáir sig ekki um nýjan samning Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Stuðningsmaður settur í 35 leikja bann og skyldaður á námskeið Mbappé með þrennu í fyrri hálfleik og fjögur alls Arsenal alls staðar á toppnum eftir sigur á Bæjurum Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Viktor kom FCK á bragðið í fyrsta Meistaradeildarsigri liðsins Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Svona var fundur Blika fyrir slaginn við Loga og félaga Estevao hangir ekki í símanum Atli kveður KR og flytur norður Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín „Eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“ Refur á vappi um Brúna minnti á Atla Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle Sjá meira