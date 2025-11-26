Mbappé með þrennu í fyrri hálfleik og fjögur alls Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. nóvember 2025 22:09 Kylian Mbappe fagnar einu af fjórum mörkum sínum með liðsfélaga sínum Vinicius Junior en Vinicius átti tvær stoðsendingar á Mbappe í kvöld. Getty/Alex Pantling Real Madrid slapp með þrjú stig frá Grikklandi í Meistaradeildinni í fótbolta í kvöld og geta bara þakkað einum manni fyrir það. Tottenham skoraði þrjú mörk í París en tapaði samt á móti Evrópumeisturunum. Atletico Madrid vann dramatískan sigur á Inter. Kylian Mbappé skoraði öll fjögur mörk Real Madrid í 4-3 útisigri á Olympiacos. Chiquinho skoraði fyrsta markið fyrir Olympiacos á 8. mínútu en Mbappé svaraði með þrennu á sjö mínútum, skoraði á 22., 24. og 29. mínútu. Mehdi Taremi minnkaði muninn í 3-2 á 52. mínútu en Mbappé gerði sitt fjórða mark á 60. mínútu. Vinicius Junior lagði upp tvö marka hans. Ayoub El Kaabi skoraði þriðja mark Olympiacos á 81. mínútu en Real Madrid landaði sínum fjórða sigri í fimm leikjum í Meistaradeildinni í vetur. Real Madrid situr núna í fimmta sætinu. Vitinha skoraði þrennu fyrir Paris Saint Germain í 5-3 sigri á Tottenham í París. Richarlison skoraði fyrsta mark leiksins á 35. mínútu og Randal Kolo Muani kom Tottenham aftur yfir á 50. mínútu. Vitinha jafnaði í 1-1 á 45. mínútu og svo í 2-2 á 53. mínútu. Fabián Ruiz og Willian Pacho komu PSG í 4-2 áður en Kolo Muani minnkaði muninn með sínu öðru marki í leiknum. Vitinha átti hins vegar lokaorðið þegar hann skoraði fimmta markið úr vítaspyrnu á 76. mínútu. PSG hefur unnið fjóra af fimm leikjum og er í öðru sætinu. José Giménez skoraði sigurmark Atletico Madrid í uppbótatíma í 2-1 sigri á Internazionale. Giménez skallaði inn sendingu Antoine Griezmann. Julián Álvarez kom Atletico í 1-0 snemma leiks en Piotr Zielinski jafnaði metin. Atalanta vann 3-0 útisigur á Frankfurt og Sporting vann 3-0 heimasigur á Club Brugge. Atalanta er í tíunda sætinu en Sporting í áttunda sæti. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Sterkasta kona heims svipt titlinum þegar í ljós kom að hún fæddist karlkyns Sport Margt jákvætt en þýska stálið refsaði Handbolti Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Fótbolti „Meira vesen fyrir manninn sem hefur ekki hoppað yfir símaskrá“ Sport Arsenal alls staðar á toppnum eftir sigur á Bæjurum Fótbolti Dæmd í langt bann fyrir að leyna því hvar hún væri Sport Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni Fótbolti Fiskur og rauðvín í Barcelona í skugga sögusagna: „Best að segja sem minnst“ Handbolti Atli kveður KR og flytur norður Íslenski boltinn Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Enski boltinn Fleiri fréttir Stuðningsmaður settur í 35 leikja bann og skyldaður á námskeið Mbappé með þrennu í fyrri hálfleik og fjögur alls Arsenal alls staðar á toppnum eftir sigur á Bæjurum Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Viktor kom FCK á bragðið í fyrsta Meistaradeildarsigri liðsins Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Svona var fundur Blika fyrir slaginn við Loga og félaga Estevao hangir ekki í símanum Atli kveður KR og flytur norður Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín „Eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“ Refur á vappi um Brúna minnti á Atla Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle Gjörbreytt lið City mátti þola sitt fyrsta tap Spænski risinn grátt leikinn og Estevao vann uppgjör ungstirnanna Slot kennir sjálfum sér um eftir „fáránlegt“ gengi Skildu Ajax-menn eina eftir án stiga á botni Meistaradeildarinnar Flokkarnir fyrir HM-drátt: Leiðin gerð svo að fjögur bestu mætist seint Ronaldo slapp við bann á HM Theodór Elmar hættur hjá KR Yfir sig ánægður með Rashford: „Hann er síbrosandi“ Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United „Sem fagmaður frábær en ennþá betri vinur“ Íslensku stelpurnar hjá Inter báðar í liði umferðarinnar Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar Sjá meira