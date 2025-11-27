Sjáðu mörkin: Viktor tryllti Parken, ferna Mbappé, sigur Arsenal og tap Liverpool

Það var nóg af mörkum á mögnuðu kvöldi í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld og má sjá þau á Vísi. Kylian Mbappé skoraði fernu, Vitinha þrennu og Viktor Bjarki Daðason skráði sig í sögubækurnar.
Arsenal er eina liðið með fullt hús stiga eftir frábæran 3-1 sigur gegn Bayern München á heimavelli. Mark Bayern er það eina sem Arsenal hefur fengið á sig, í fyrstu fimm umferðunum.
Liverpool er aftur á móti líkt og statt í martröð og tapaði 4-1 á heimavelli gegn PSV Eindhoven.
Vitinha skoraði glæsimark og samtals þrjú í 5-3 sigri PSG gegn Tottenham, Kylian Mbappé gerði fernu í 4-3 útisigri Real Madrid gegn Olypmiacos, og Atlético Madrid varð fyrst liða til að taka stig gegn Inter með 2-1 sigri á Spáni.
Þá varð Viktor Bjarki yngstur í sögunni til að skora tvö mörk í Meistaradeildinni og sló met Lamine Yamal. Hann tryllti Parken með fyrsta markinu í 3-2 sigri gegn Kairat frá Kasakstan, eftir að hafa áður skorað þar gegn Dortmund í haust.
