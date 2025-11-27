Vona að Slot haldi áfram: „Kannski gerði hann of vel á síðustu leiktíð“ Sindri Sverrisson skrifar 27. nóvember 2025 11:30 Arne Slot er með Liverpool í neðri helmingi ensku úrvalsdeildarinnar og liðið tapaði svo 4-1 á heimavelli gegn PSV í Meistaradeild Evrópu í gær. Getty/Carl Recine Liverpool virðist vera í miklum vandræðum og spurningar vakna um framtíð Arne Slot. Málið var rætt í Meistaradeildarmörkunum í gærkvöld. Í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport í gærkvöld veltu menn því fyrir sér hvort Slot ætti lítið eftir sem stjóri Liverpool, þrátt fyrir að hafa gert liðið að Englandsmeistara með glæsibrag á sinni fyrstu leiktíð. Liðið steinlá, 4-1, gegn PSV á Anfield í gær. „Ég vona ekki. Mér finnst þetta vera góður maður, góður þjálfari og hann náði vel til leikmannanna og allt svoleiðis. En hann er að ganga í gegnum svakalega erfiðan kafla núna – allt liðið. Auðvitað er ekki gaman þegar einhver missir starfið sitt en manni finnst að hann eigi skilið nokkra leiki í viðbót,“ sagði Aron Jóhannsson í Meistaradeildarmörkunum. „En maður þarf að fara að sjá einhverja smá breytingu. Þetta er Liverpool. Þetta eru meistararnir. Kannski gerði hann „of vel“ á síðustu leiktíð, og setti markið of hátt, en þeir eiga ekki að vera í 11. sæti í úrvalsdeildinni,“ sagði Aron en umræðuna má sjá hér að neðan. Klippa: Umræða um stöðu Arne Slot „Í fyrra kaupa þeir enga leikmenn og vinna. Liðið hans Klopp vinnur í fyrra,“ sagði Sigurbjörn Hreiðarsson. „Hann gerði samt liðið hans Klopp betra en Klopp gerði,“ greip Aron inn í og Sigurbjörn tók undir það. „En núna er hann búinn að fikta í liðinu, fá inn menn og annað slíkt. Nú er þetta liðið hans. Bíddu, hvað er í gangi? Það vinnst varla leikur. Fyrstu leikirnir í deildinni, sem unnust, voru nú ekki beint sannfærandi sigrar. En ég er ekki á því að það eigi að reka hann,“ sagði Sigurbjörn. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Fótbolti „Mér finnst þetta vera hræðilegt“ Handbolti Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“ Fótbolti „Ég var mjög svekkt og reið yfir því sem hún gerði“ Sport Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal Fótbolti Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Fótbolti Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Fótbolti Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Íslenski boltinn Sjáðu mörkin: Viktor tryllti Parken, ferna Mbappé, sigur Arsenal og tap Liverpool Fótbolti „Förum ekki fram úr okkur“ Enski boltinn Fleiri fréttir Skrýtið að koma heim og mæta Blikum Vona að Slot haldi áfram: „Kannski gerði hann of vel á síðustu leiktíð“ Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“ Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Sjáðu mörkin: Viktor tryllti Parken, ferna Mbappé, sigur Arsenal og tap Liverpool Lofar Heimi í hástert en tjáir sig ekki um nýjan samning Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Stuðningsmaður settur í 35 leikja bann og skyldaður á námskeið Mbappé með þrennu í fyrri hálfleik og fjögur alls Arsenal alls staðar á toppnum eftir sigur á Bæjurum Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Viktor kom FCK á bragðið í fyrsta Meistaradeildarsigri liðsins Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Svona var fundur Blika fyrir slaginn við Loga og félaga Estevao hangir ekki í símanum Atli kveður KR og flytur norður Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín „Eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“ Refur á vappi um Brúna minnti á Atla Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle Gjörbreytt lið City mátti þola sitt fyrsta tap Spænski risinn grátt leikinn og Estevao vann uppgjör ungstirnanna Slot kennir sjálfum sér um eftir „fáránlegt“ gengi Sjá meira