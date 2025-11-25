Rússar og Úkraínumenn gerður loftárásir á báða bóga í nótt þar sem mannfall varð úr röðum almennra borgara. Úkraínumenn segja Rússa hafa skotið flaugum og flogið drónum á höfuðborgina Kænugarð, þar sem að minnsta kosti tvær íbúðablokkir urðu fyrir sprengjum.
Viðbragðsaðilar í borginni segja að tveir hafi látið lífið hið minnsta og sex hafi særst. Hin látnu voru í íbúðum sínum í háhýsum á bökkum Dnipro árinnar, sem rennur í gegnum borgina.
Rússar segja svo á móti að þrír hafi látist í landamærahéruðunum Krasnodar og Rostov og er fullyrt að 249 úkraínskir drónar hafi verið skotnir niður af loftvörnum Rússa.
Héraðsstjórinn í Krasnodar segir að árás Úkraínumanna hafi verið ein sú harðasta og lengsta í stríðinu til þessa.