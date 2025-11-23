Aukin andstaða í Noregi gegn aðild Kristján Már Unnarsson skrifar 23. nóvember 2025 07:57 Norska Stórþingið í miðborg Oslóar að sumarlagi. Peter Mydske/Stortinget Andstaða gegn aðild að Evrópusambandinu hefur aukist í Noregi og lýsa 49 prósent Norðmanna sig núna andsnúna því að ganga í sambandið. Í samsvarandi könnun í marsmánuði sögðust 43 prósent andvíg aðild Noregs að sambandinu. Andstaðan eykst mest meðal ungs fólks. Þetta sýnir ný skoðanakönnun sem norska ríkisútvarpið NRK lét gera. Könnunin var gerð síðastliðinn fimmtudag eftir að fréttir bárust af því Evrópusambandið hefði ákveðið að undanskilja Noreg og Ísland ekki frá verndartolli á járnblendi. Að sama skapi hefur stuðningur við aðild minnkað verulega. Núna sögðust 31 prósent hlynnt aðild en voru áður 37 prósent. 20 prósent sögðust óákveðin. Spurt var: Ef kosið væri í dag um aðild Noregs að Evrópusambandinu, myndir þú kjósa já eða nei við Evrópusambandinu? Höfuðstöðvar Evrópusambandsins eru í Brussel í Belgíu.Aldo Pavan/Getty NRK vekur sérstaka athygli á því að andstaðan við aðild hefur aukist mest meðal ungs fólks. Efasemdir um aðild mælast jafnframt meiri meðal yngri kjósenda en meðal þeirra sem eru fimmtugir og eldri. Þá kemur fram skýr munur eftir búsetu. Andstaðan er mest í dreifbýlinu. Mesti stuðningur við aðild mælist í Osló og í austanverðum Noregi. Norska ríkisútvarpið lét einnig spyrja: Að hve miklu leyti telur þú að EES-samningurinn verndi hagsmuni Noregs? Þar svöruðu 31 prósent „að miklu leyti“, 28 prósent sögðu „að litlu leyti“, 18 prósent sögðu „að mjög litlu leyti“ en 18 prósent voru óákveðin. Noregur Evrópusambandið Verndarráðstafanir ESB vegna járnblendis EES-samningurinn Tengdar fréttir Samþykktu verndartolla sem bitna á Íslandi og Noregi Aðildarríki Evrópusambandsins samþykktu tillögu um verndartolla á innflutt járnblendi á fundi í morgun. Framkvæmdastjórnin segist ætla að eiga í reglulegu samráði við íslensk og norsk stjórnvöld um aðgerðirnar. 18. nóvember 2025 10:54 Mest lesið Læknar á sautján sólarhringa bakvakt Innlent Þótti grunsamlegur og reyndist vera með mikið þýfi á sér Innlent Jafngildi uppgjöf fyrir Úkraínumenn Erlent Tuttugu og fjórir létust í árásum Ísraels þrátt fyrir vopnahlé Erlent „Elvis Presley“ skemmti á hjúkrunarheimili á Selfossi Innlent Stakk af frá hörðum árekstri Innlent Aukin andstaða í Noregi gegn aðild Erlent Björk og Rosalía í hart við íslenska ríkið Innlent Brutu dyrakarm til að bjarga heimilismanni Innlent Skilji ekki þörfina á grenndarkynningu Innlent Fleiri fréttir Aukin andstaða í Noregi gegn aðild Tuttugu og fjórir létust í árásum Ísraels þrátt fyrir vopnahlé Jafngildi uppgjöf fyrir Úkraínumenn Útskýrði næstu skref fyrir Kristrúnu og kollegum Forsetinn fyrrverandi í gæsluvarðhald af ótta við flótta Ósætti um frysta sjóði Rússa: „Witkoff þarf á geðlækni að halda“ Hættir á þingi vegna deilna við Trump Pútín tekur vel í „friðaráætlun Trumps“ „Fasistinn“ og „kommúnistinn“ grófu stríðsöxina „Annaðhvort þessir 28 liðir eða gífurlega erfiður vetur“ Skaut fimmtán skotum 25 sekúndum eftir að hann mætti Hóta að skera á flæði vopna og upplýsinga skrifi Selenskí ekki fljótt undir Drógu í land með að afnema bann við hakakrossum eftir fjölmiðlafár Svona lítur friðaráætlun Bandaríkjamanna og Rússa út Segja friðarverðlaunahafann á flótta undan „réttvísinni“ sæki hann verðlaunin Ísland sagt meðal ríkja sem mótmæla útvatnaðri ályktun COP30 Tugir látnir í flóðum í Víetnam Pras úr Fugees dæmdur í fjórtán ára fangelsi Aðgerðir í þágu jafnréttis munu jafngilda mannréttindabrotum Mynd eftir Fridu Kahlo sló met í New York Selenskí heldur ró sinni og hyggst ræða við Trump Kallar Demókrata landráðamenn og ýjar að hengingu Vilja fá Selenskí til að samþykkja „óskalista“ Pútíns Birta nærmyndir af halastjörnu úr öðru sólkerfi Breski raðnauðgarinn fær enn einn lífstíðardóminn Viðurkenndu að kviðdómendur sáu ekki ákæruskjalið Trump staðfestir Epstein-lögin Tugir látnir eftir árás á íbúðarhúsnæði Tilkynna yngri en 16 ára að reikningum að Facebook og Instagram verði lokað Reiði í Hvíta húsinu: „Demókratar munu sjá eftir þessu“ Sjá meira