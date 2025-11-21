„Fasistinn“ og „kommúnistinn“ grófu stríðsöxina Agnar Már Másson skrifar 21. nóvember 2025 23:31 „Þú mátt alveg segja já,“ sagði Trump þegar Mamdani var sprður hvort honum þætti forsetinn vera fasisti. Tvímeningarnir hafa kallað hvor annan öllum illum nöfnum upp á síðkastið. „Við vorum sammála um miklu meira en ég hafði hugsað mér,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti á blaðamannafundi með Zohran Mamdani, tilvonandi borgarstjóra New York, í Hvíta húsinu í kvöld. Fundurinn var óvenjuvinalegur miðað við orðaskak tvímenninga síðustu misseri. Trump leyfði Mamdani að kalla sig fasista. Forsetinn óskaði borgarstjóranum, sem er yfirlýstur sósíalisti, til hamingju með kjörið í borgarstjórakosningum í byrjun mánaðar en meðan kosningarnar stóðu yfir hafði Trump varað við því að Mamdani væri „kommúnisti“ og lýst stuðningi við andstæðing hans, Andrew Cuomo. Enn fremur hafði Mamdani kallað Trump „fasista“. Það varð nokkuð vandræðaleg uppákoma þegar Demókratinn var spurður út í það hvort hann stæði við þessi ummæli. „Þetta er allt í góðu, þú mátt alveg segja já,“ greip Trump fram í og Mamdani, sem stóð nokkuð prúður við hlið forsetans, kinkaði jánkandi kolli. „Það er auðveldara en að reyna að útskýra það,“ bætti Trump við og hló. Sjá má orðaskiptin í myndskeiðinu hér að neðan. Tvímenningarnir, sem báðir eru frá New York, virtust því afar vinalegir á fundinum og Trump sagði að það „gæti komið sumum íhaldsmönnum á óvart.“ Mamdani minntist á að einn af hverjum tíu Trump-kjósendum í New York hefði kosið sig sem borgarstjóra. Trump sagði enn fremur að ríkisstjórnin vildi hjálpa Mamdani, frekar en að gera honum erfiðara fyrir að ná markmiðum sínum. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Hyggjast reisa fjörutíu íbúðir í raðhúsum í Breiðholti Innlent Skipulagðir glæpahópar farnir að útvista ofbeldi Innlent Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Innlent Stöðvar framkvæmdir við nýja Kaffistofu Samhjálpar Innlent „Annaðhvort þessir 28 liðir eða gífurlega erfiður vetur“ Erlent Skaut fimmtán skotum 25 sekúndum eftir að hann mætti Erlent Svona lítur friðaráætlun Bandaríkjamanna og Rússa út Erlent Flestir vilja að störf sérstaks saksóknara verði rannsökuð Innlent Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Innlent Stöðvuðu stækkun Sigöldustöðvar Innlent Fleiri fréttir „Fasistinn“ og „kommúnistinn“ grófu stríðsöxina „Annaðhvort þessir 28 liðir eða gífurlega erfiður vetur“ Skaut fimmtán skotum 25 sekúndum eftir að hann mætti Hóta að skera á flæði vopna og upplýsinga skrifi Selenskí ekki fljótt undir Drógu í land með að afnema bann við hakakrossum eftir fjölmiðlafár Svona lítur friðaráætlun Bandaríkjamanna og Rússa út Segja friðarverðlaunahafann á flótta undan „réttvísinni“ sæki hann verðlaunin Ísland sagt meðal ríkja sem mótmæla útvatnaðri ályktun COP30 Tugir látnir í flóðum í Víetnam Pras úr Fugees dæmdur í fjórtán ára fangelsi Aðgerðir í þágu jafnréttis munu jafngilda mannréttindabrotum Mynd eftir Fridu Kahlo sló met í New York Selenskí heldur ró sinni og hyggst ræða við Trump Kallar Demókrata landráðamenn og ýjar að hengingu Vilja fá Selenskí til að samþykkja „óskalista“ Pútíns Birta nærmyndir af halastjörnu úr öðru sólkerfi Breski raðnauðgarinn fær enn einn lífstíðardóminn Viðurkenndu að kviðdómendur sáu ekki ákæruskjalið Trump staðfestir Epstein-lögin Tugir látnir eftir árás á íbúðarhúsnæði Tilkynna yngri en 16 ára að reikningum að Facebook og Instagram verði lokað Reiði í Hvíta húsinu: „Demókratar munu sjá eftir þessu“ Sagðir vinna að nýju friðarsamkomulagi án Úkraínu og Evrópu Grunaður um að myrða stúlku sem fannst látin í skotti Teslu hans Loka síðustu ræðismannsskrifstofu Rússa Stærsti bæjarbruni í landinu frá 1976 Merz í vandræðum með ungliðana 100 ára yfirráðum Jafnaðarmanna í Kaupmannahöfn lokið Gerði lítið úr morðinu á Khashoggi á blaðamannafundi með bin Salman Öldungadeild samþykkir líka birtingu Epstein-skjalanna Sjá meira