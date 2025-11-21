Erlent

Ís­land sagt meðal ríkja sem mót­mæla út­vatnaðri á­lyktun COP30

Kjartan Kjartansson skrifar
Luiz Inacio Lula da Silva, forseti Brasilíu, á COP30-ráðstefnunni. Fulltrúar hans fjarlægðu vísanir í jarðefnaeldsneyti úr drögum að ályktun ráðstefnunnar vegna þrýstings olíuríkja.
Luiz Inacio Lula da Silva, forseti Brasilíu, á COP30-ráðstefnunni. Fulltrúar hans fjarlægðu vísanir í jarðefnaeldsneyti úr drögum að ályktun ráðstefnunnar vegna þrýstings olíuríkja. Vísir/EPA

Ágreiningur ríkir nú um orðalag lokaályktunar loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Brasilíu þar sem svo virðist að hvergi verði minnst á nauðsyn þess að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Tæplega þrjátíu ríki mótmæltu áformum gestgjafanna harðlega í gærkvöldi, Ísland þeirra á meðal.

COP30-loftslagsráðstefnunni í Belém í Brasilíu á að ljúka í dag. Allar líkur eru þó taldar á að samningaviðræður ríkja dragist á langinn inn í helgina en slíkt er alsiða á ráðstefnum sem þessum.

Allt fór í bál og brand í gær eftir brasilískir gestgjafar ráðstefnunnar höfðu uppi áform um að leggja fram drög að ályktun þar sem búið var að fjarlægja allar vísanir í bruna á jarðefnaeldsneyti en hann er meginorsök þeirra loftslagsbreytinga sem er viðfangsefni ráðstefnunnar.

Ekki bætti úr skák að eldur braust út á ráðstefnustaðnum og þurftu sendinefndir að hafa sig burt í flýti.

Að minnsta kosti 29 ríki skrifuðu undir harðort bréf til Brasilíumannanna þar sem þau kröfðust þess að í lokaályktuninni væri vegvísir að orkuskiptum frá jarðefnaeldsneyti. Breska blaðið The Guardian segir að Ísland hafi verið á meðal þessara ríkja.

Brasilíska nefndin er sögð hafa fjarlægt tilvísanir í jarðefnaeldsneyti undir þrýstingi frá olíuríkjum eins og Sádi-Arabíu og Rússlandi ásamt Indlandi sem brennir miklu magni jarðefnaeldsneytis. Fulltrúar þeirra hafi hótað að ganga út fengju þau ekki vilja sínum fram í gær.

Vegvísirnir umdeildi byggir á ákvörðun sem var tekin á COP28-ráðstefnunni í Dúbaí árið 2023 þar sem öll ríki hétu því í fyrsta skipti að skipta út jarðefnaeldsneyti. Engin tímalína var þó ákveðin og ekki heldur leiðir að markmiðinu.

Markmiðin enn of veikburða

Fleiri mál eru óútkljáð á ráðstefnunni, þar á meðal sú staðreynd að markmið aðildarríkja Parísarsamningsins eru enn of veikburða til þess að hægt verði að ná markmiði hans um að halda hnattrænni hlýnun innan við 1,5 gráður.

Enn er heldur engin niðurstaða um hvernig iðnríki, sem bera nær alla ábyrgðina á núverandi og komandi loftslagsbreytingum, ætla að aðstoða þróunarríki að aðlagast hlýnandi heimi.

Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna (COP) Brasilía Loftslagsmál Utanríkismál Jarðefnaeldsneyti Orkuskipti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið