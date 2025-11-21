Ísland sagt meðal ríkja sem mótmæla útvatnaðri ályktun COP30 Kjartan Kjartansson skrifar 21. nóvember 2025 09:04 Luiz Inacio Lula da Silva, forseti Brasilíu, á COP30-ráðstefnunni. Fulltrúar hans fjarlægðu vísanir í jarðefnaeldsneyti úr drögum að ályktun ráðstefnunnar vegna þrýstings olíuríkja. Vísir/EPA Ágreiningur ríkir nú um orðalag lokaályktunar loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Brasilíu þar sem svo virðist að hvergi verði minnst á nauðsyn þess að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Tæplega þrjátíu ríki mótmæltu áformum gestgjafanna harðlega í gærkvöldi, Ísland þeirra á meðal. COP30-loftslagsráðstefnunni í Belém í Brasilíu á að ljúka í dag. Allar líkur eru þó taldar á að samningaviðræður ríkja dragist á langinn inn í helgina en slíkt er alsiða á ráðstefnum sem þessum. Allt fór í bál og brand í gær eftir brasilískir gestgjafar ráðstefnunnar höfðu uppi áform um að leggja fram drög að ályktun þar sem búið var að fjarlægja allar vísanir í bruna á jarðefnaeldsneyti en hann er meginorsök þeirra loftslagsbreytinga sem er viðfangsefni ráðstefnunnar. Ekki bætti úr skák að eldur braust út á ráðstefnustaðnum og þurftu sendinefndir að hafa sig burt í flýti. Að minnsta kosti 29 ríki skrifuðu undir harðort bréf til Brasilíumannanna þar sem þau kröfðust þess að í lokaályktuninni væri vegvísir að orkuskiptum frá jarðefnaeldsneyti. Breska blaðið The Guardian segir að Ísland hafi verið á meðal þessara ríkja. Brasilíska nefndin er sögð hafa fjarlægt tilvísanir í jarðefnaeldsneyti undir þrýstingi frá olíuríkjum eins og Sádi-Arabíu og Rússlandi ásamt Indlandi sem brennir miklu magni jarðefnaeldsneytis. Fulltrúar þeirra hafi hótað að ganga út fengju þau ekki vilja sínum fram í gær. Vegvísirnir umdeildi byggir á ákvörðun sem var tekin á COP28-ráðstefnunni í Dúbaí árið 2023 þar sem öll ríki hétu því í fyrsta skipti að skipta út jarðefnaeldsneyti. Engin tímalína var þó ákveðin og ekki heldur leiðir að markmiðinu. Markmiðin enn of veikburða Fleiri mál eru óútkljáð á ráðstefnunni, þar á meðal sú staðreynd að markmið aðildarríkja Parísarsamningsins eru enn of veikburða til þess að hægt verði að ná markmiði hans um að halda hnattrænni hlýnun innan við 1,5 gráður. Enn er heldur engin niðurstaða um hvernig iðnríki, sem bera nær alla ábyrgðina á núverandi og komandi loftslagsbreytingum, ætla að aðstoða þróunarríki að aðlagast hlýnandi heimi. Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna (COP) Brasilía Loftslagsmál Utanríkismál Jarðefnaeldsneyti Orkuskipti Mest lesið Skipulagðir glæpahópar farnir að útvista ofbeldi Innlent Gjörunnin matvæli skaðleg öllum líffærum: „Það er fólk í skurðstofubúningum að búa matinn til“ Innlent Aðgerðir í þágu jafnréttis munu jafngilda mannréttindabrotum Erlent Skildi vegabréfið eftir Innlent Grunaðir um að hafa komið til landsins til þess eins að stela Innlent Sjálfa kom í bakið á þrautreyndum dópsala Innlent Pras úr Fugees dæmdur í fjórtán ára fangelsi Erlent Selenskí heldur ró sinni og hyggst ræða við Trump Erlent Í gæsluvarðhaldi grunuð um þjófnaði víða í Reykjavík Innlent „Ég hélt það væri skotárás í gangi“ Innlent Fleiri fréttir Ísland sagt meðal ríkja sem mótmæla útvatnaðri ályktun COP30 Tugir látnir í flóðum í Víetnam Pras úr Fugees dæmdur í fjórtán ára fangelsi Aðgerðir í þágu jafnréttis munu jafngilda mannréttindabrotum Mynd eftir Fridu Kahlo sló met í New York Selenskí heldur ró sinni og hyggst ræða við Trump Kallar Demókrata landráðamenn og ýjar að hengingu Vilja fá Selenskí til að samþykkja „óskalista“ Pútíns Birta nærmyndir af halastjörnu úr öðru sólkerfi Breski raðnauðgarinn fær enn einn lífstíðardóminn Viðurkenndu að kviðdómendur sáu ekki ákæruskjalið Trump staðfestir Epstein-lögin Tugir látnir eftir árás á íbúðarhúsnæði Tilkynna yngri en 16 ára að reikningum að Facebook og Instagram verði lokað Reiði í Hvíta húsinu: „Demókratar munu sjá eftir þessu“ Sagðir vinna að nýju friðarsamkomulagi án Úkraínu og Evrópu Grunaður um að myrða stúlku sem fannst látin í skotti Teslu hans Loka síðustu ræðismannsskrifstofu Rússa Stærsti bæjarbruni í landinu frá 1976 Merz í vandræðum með ungliðana 100 ára yfirráðum Jafnaðarmanna í Kaupmannahöfn lokið Gerði lítið úr morðinu á Khashoggi á blaðamannafundi með bin Salman Öldungadeild samþykkir líka birtingu Epstein-skjalanna Fulltrúadeild samþykkir að birta Epstein-skjölin Úkraínskir útsendarar Rússa sagðir að baki skemmdarverkunum Hvíta húsið hlutaðist til um rannsókn á Tate-bræðrum Dregur sig í hlé af skömm vegna tengsla við Epstein Mislingafaraldurinn í Bandaríkjunum breiðir úr sér Hægri beygja Mette gæti kostað Jafnaðarmenn Kaupmannahöfn Undirrituðu viljayfirlýsingu um kaup á allt að 100 Rafale herþotum Sjá meira