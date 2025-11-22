Skilji ekki þörfina á grenndarkynningu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 22. nóvember 2025 16:43 Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir er framkvæmdastjóri Samhjálpar. Vísir/Vilhelm Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að gera megi ráð fyrir því að ný kaffistofa Samhjálpar hefji ekki starfsemi fyrr en í fyrsta lagi eftir áramót. Sem fyrrverandi embættismaður skilji hún vel að boðuð grenndarkynning taki tíma en hún segist ekki hafa eins mikinn skilning á því hvers vegna farið sé af stað með grenndarkynningu yfirhöfuð. Framkvæmdir á nýrri kaffistofu við Grensásveg 46 hafa verið stöðvaðar þar til grenndarkynningu lýkur. Hópur íbúa sem býr í nágrenni við nýja kaffistofuna hefur mótmælt opnun hennar í hverfinu. Umræður í íbúahópi hverfisins hafa þó verið yfirburðajákvæðar. Til stóð að nýja kaffistofan hæfi starfsemi um mánaðarmótin næstu en þar sem ekkert verður af því hefur starfsemi hennar verið færð tímabundið í húsnæði Fíladelfíukirkjunnar við Hátún. Húsnæðið skilgreint sem þjónustusvæði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Samhjálpar segist skilja að fylgja þurfi þeim reglum og ferlum sem gilda sé farið af stað í grenndarkynningu en sjálf hefur hún gegnt embætti bæjarstjóra í Hafnarfirði. Hins vegar hafi lengi legið fyrir að húsnæðið hafi talist þjónustuhúsnæði samkvæmt gildandi aðalskipulagi. „Það sem ég hins vegar gagnrýni er að það hafi ekki verið gert strax. Ég hef ekki skilið af hverju það þarf að fara í grenndarkynningu af því að miðað við skipulagið sem er í gildi telst þetta vera þjónustusvæði. Þar má vera með verslun og þjónustu og samfélagsþjónustu meðal annars. Við erum samfélagsþjónusta, ef við erum ekki samfélagsþjónusta veit ég ekki hvað er samfélagsþjónusta,“ segir hún. Fréttaflutningur yfirleitt neikvæður Guðrún Ágústa tekur fram að hún sé hvorki sérfræðingur né hlutlaus en að enginn annar veiti þá þjónustu sem Samhjálp veiti. Sömuleiðis hafi því ranglega verið haldið fram í fjölmiðlum að ferja eigi heilu rútufarmana af fólki í kaffistofuna á dag. Raunin sé að boðið verði upp á skutlþjónustu á einum bíl sem rúmi átta manns í einu. „Ég skil alveg að fólk sé áhyggjufullt af því að fréttaflutningurinn um einstaklinga sem sækja okkar þjónustu er iðulega neikvæður. En það hafa líka stigið fram einstaklingar í dag og sagt frá því að þeir hafi þurft að nýta þjónustu okkar áður. Það er fólk sem hefur jafnvel verið í neyslu en er í dag á allt öðrum stað,“ segir Guðrún Ágústa. „Kaffistofan er heldur ekki endastöð. Hún er oft mjög fallegt upphaf í lífi fólks. Við tökum á móti öllum með kærleika og við reynum að aðstoða fólk í þeim aðstæðum sem þeir eru í,“ segir hún. Málefni heimilislausra Fíkn Félagsmál Heilbrigðismál Reykjavík Mest lesið Kvígurnar kvaddar eftir meinta kúvendingu Landsvirkjunar Innlent Björk og Rosalía í hart við íslenska ríkið Innlent Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Innlent Staðsetning flugeldanna endurskoðuð vegna drengsins Innlent Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Innlent Brutu dyrakarm til að bjarga heimilismanni Innlent Ósætti um frysta sjóði Rússa: „Witkoff þarf á geðlækni að halda“ Erlent Þrír læknar hafa sagt upp á Akureyri vegna álags Innlent „Fasistinn“ og „kommúnistinn“ grófu stríðsöxina Erlent Hættir á þingi vegna deilna við Trump Erlent Fleiri fréttir Læknar veigri sér við álaginu við að vinna úti á landi Nágranni brást hratt við og stöðvaði útbreiðslu eldsins Brutu dyrakarm til að bjarga heimilismanni Nýjungar og mörg tækifæri í ferðaþjónustu í Ölfusi „Helvítis kerling“ sé eitt en hótun um íkveikju annað Staðsetning flugeldanna endurskoðuð vegna drengsins Björk og Rosalía í hart við íslenska ríkið Þrír læknar hafa sagt upp á Akureyri vegna álags Læknaskortur á Akureyri og Björk og Rosalía í hart við ríkið Endaði á ljósastaur eftir flótta undan lögreglu Kvígurnar kvaddar eftir meinta kúvendingu Landsvirkjunar Ungt fólk glími við offitu eftir einangrun í kjölfar Covid Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Viðreisn hafi tekið upp málflutning Miðflokksins Hernaðarstuðningur hækkar ekki og Rutte kunnugt um „íslenska öryggismódelið“ 80% nemenda á Laugarvatni eru í kór menntaskólans Ráðherra hvatti börn til þess að mótmæla bókstafakerfi Flestir vilja að störf sérstaks saksóknara verði rannsökuð Meira í varnarmál og heitar umræður í beinni Erlendum vasaþjófum vísað úr landi Stöðvuðu stækkun Sigöldustöðvar Kanna fýsileika landeldis á Bakka Hyggjast reisa fjörutíu íbúðir í raðhúsum í Breiðholti Vara við netsvikum í nafni Skattsins Tæp tvö ár fyrir smygl á tæpum tveimur kílóum af kókaíni Hafa áhyggjur af fjármögnun loftslagsaðgerða stjórnvalda Stöðvar framkvæmdir við nýja Kaffistofu Samhjálpar Öryrkjar fá nú síður gjafsókn Fjörðurinn orðinn tvöfalt stærri Sjá meira