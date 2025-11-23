Stakk af frá hörðum árekstri Samúel Karl Ólason skrifar 23. nóvember 2025 07:34 Lögregluþjónar að störfum í miðbænum í gærkvöldi. Vísir/Kolbeinn Tumi Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöldi tilkynning um harðan árekstur þar sem tveir bílar skullu saman. Ökumaður annars bílsins stakk þó af á hlaupum áður en lögregluþjóna bar að garði. Í dagbók lögreglu segir að engar frekari upplýsingar um málið hafi verið komnar í kerfi lögreglunnar í morgun. Í heildina voru 78 mál skráð í kerfi lögreglunnar frá fimm í gærkvöldi til fimm í morgun og gistu fjórir í fangageymslu í nótt. Í einni línu í dagbókinni segir: „Tilkynnt um grunsamlega tösku. Reyndist innihalda vopn og fíkniefni“. Engar frekari upplýsingar fylgja um málið, aðrar en að þetta var í umdæmi lögreglustöðvar 1. Það umdæmi spannar miðbæinn, Vesturbæ, Hlíðar, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnes. Lögreglunni þar bárust einnig tilkynningar um grunsamlegar mannaferðir og innbrot. Þá voru skráðar þrjár „minni háttar“ líkamsárásir og eru þær í rannsókn. Að minnsta kosti tíu ökumenn voru handteknir í nótt fyrir akstur undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna. Einn ökumaður var mældur á 120 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er sextíu. Lögreglumál Umferð Næturlíf Mest lesið Læknar á sautján sólarhringa bakvakt Innlent Þótti grunsamlegur og reyndist vera með mikið þýfi á sér Innlent Jafngildi uppgjöf fyrir Úkraínumenn Erlent Tuttugu og fjórir létust í árásum Ísraels þrátt fyrir vopnahlé Erlent „Elvis Presley“ skemmti á hjúkrunarheimili á Selfossi Innlent Stakk af frá hörðum árekstri Innlent Aukin andstaða í Noregi gegn aðild Erlent Björk og Rosalía í hart við íslenska ríkið Innlent Brutu dyrakarm til að bjarga heimilismanni Innlent Skilji ekki þörfina á grenndarkynningu Innlent Fleiri fréttir Stakk af frá hörðum árekstri Læknar á sautján sólarhringa bakvakt „Elvis Presley“ skemmti á hjúkrunarheimili á Selfossi Þótti grunsamlegur og reyndist vera með mikið þýfi á sér Nokkur börn lögð inn vegna flensu og gervigreindarbylting fyrir blinda Skilji ekki þörfina á grenndarkynningu Læknar veigri sér við álaginu við að vinna úti á landi Nágranni brást hratt við og stöðvaði útbreiðslu eldsins Brutu dyrakarm til að bjarga heimilismanni Nýjungar og mörg tækifæri í ferðaþjónustu í Ölfusi „Helvítis kerling“ sé eitt en hótun um íkveikju annað Staðsetning flugeldanna endurskoðuð vegna drengsins Björk og Rosalía í hart við íslenska ríkið Þrír læknar hafa sagt upp á Akureyri vegna álags Læknaskortur á Akureyri og Björk og Rosalía í hart við ríkið Endaði á ljósastaur eftir flótta undan lögreglu Kvígurnar kvaddar eftir meinta kúvendingu Landsvirkjunar Ungt fólk glími við offitu eftir einangrun í kjölfar Covid Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Viðreisn hafi tekið upp málflutning Miðflokksins Hernaðarstuðningur hækkar ekki og Rutte kunnugt um „íslenska öryggismódelið“ 80% nemenda á Laugarvatni eru í kór menntaskólans Ráðherra hvatti börn til þess að mótmæla bókstafakerfi Flestir vilja að störf sérstaks saksóknara verði rannsökuð Meira í varnarmál og heitar umræður í beinni Erlendum vasaþjófum vísað úr landi Stöðvuðu stækkun Sigöldustöðvar Kanna fýsileika landeldis á Bakka Hyggjast reisa fjörutíu íbúðir í raðhúsum í Breiðholti Sjá meira