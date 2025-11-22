Erlent

For­setinn fyrr­verandi í gæslu­varð­hald af ótta við flótta

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Jair Bolsonaro fyrir utan heimili sitt í dag.
Jair Bolsonaro fyrrverandi forseti Brasilíu var í dag færður í gæsluvarðhald. Hann hefur sætt stofufangelsi undanfarna mánuði á meðan áfrýjunarferli máls hans fyrir hæstarétti Brasilíu stendur yfir. Hann hefur verið sakfelldur fyrir að skipuleggja valdarán.

Alexandre de Moraes, forseti hæstaréttar Brasilíu, fyrirskipaði gæsluvarðhald yfir forsetanum fyrrverandi af ótta við að samstöðumótmæli með forsetanum hefðu áhrif á getu lögreglunnar til að fylgjast með því að hann brjóti ekki skilyrði stofufangelsis síns. Dómarinn hafði einnig orð á því að ummerki um spjöll á ökklabandi Bolsonaro.

„Óróinn sem ólögleg samkoma stuðningsmanna sakborningsins ylli eykur verulega áhættuna sem fylgir stofufangelsi og öðrum varúðarráðstöfunum og gæti gert honum kleift að flýja,“ skrifaði De Moraes í úrskurði sínum í dag samkvæmt fréttaveitunni Reuters.

Hann vísaði sömuleiðis til sönnunargagna um að Bolsonaro hefði áður íhugað að leita hælis í sendiráði Argentínu í Brasilíuborg. Einn sona hans og aðrir nánir bandamenn hafa þegar flúið Brasilíu til að komast undan lögsögu dómstóla landsins. Lögmenn Bolsonaro mótmæla úrskurðinum og hyggjast áfrýja honum.

Í september síðastliðnum var Jair Bolsonaro, sem gengdi embætti forseta Brasilíu á árunum 2019 til 2023, dæmdur til 27 ára og þriggja mánaða fangelsisvistar. Hann var sakfelldur fyrir að hafa skipulagt tilraun til að hindra embættistöku Luiz Inacio Lula da Silva, núverandi forseta, sem bar sigur úr býtum í forsetakosningum árið 2022.

Hann hefur sætt stofufangelsi síðastliðna mánuði vegna meintra tilrauna til að hindra framgang réttvísinnar í öðru máli gegn honum með því að hafa hvatt bandarísk stjórnvöld til að hafa áhrif á málaferlin.

Flavio Bolsonaro, sonur forsetans fyrrverandi og öldungadeildarþingmaður, brást við fréttunum með myndbandi á samfélagsmiðlum. Hann hvatti stuðningsmenn Bolsonaro til að safnast saman fyrir utan heimili forsetans fyrrverandi.

„Ég býð ykkur að koma og berjast með okkur. Með styrk ykkar, styrk fólksins, snúum við vörn í sókn og björgum Brasilíu,“ sagði hann meðal annars.

Brasilía

