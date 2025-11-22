Forsetinn fyrrverandi í gæsluvarðhald af ótta við flótta Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 22. nóvember 2025 15:35 Jair Bolsonaro fyrir utan heimili sitt í dag. AP Jair Bolsonaro fyrrverandi forseti Brasilíu var í dag færður í gæsluvarðhald. Hann hefur sætt stofufangelsi undanfarna mánuði á meðan áfrýjunarferli máls hans fyrir hæstarétti Brasilíu stendur yfir. Hann hefur verið sakfelldur fyrir að skipuleggja valdarán. Alexandre de Moraes, forseti hæstaréttar Brasilíu, fyrirskipaði gæsluvarðhald yfir forsetanum fyrrverandi af ótta við að samstöðumótmæli með forsetanum hefðu áhrif á getu lögreglunnar til að fylgjast með því að hann brjóti ekki skilyrði stofufangelsis síns. Dómarinn hafði einnig orð á því að ummerki um spjöll á ökklabandi Bolsonaro. „Óróinn sem ólögleg samkoma stuðningsmanna sakborningsins ylli eykur verulega áhættuna sem fylgir stofufangelsi og öðrum varúðarráðstöfunum og gæti gert honum kleift að flýja,“ skrifaði De Moraes í úrskurði sínum í dag samkvæmt fréttaveitunni Reuters. Hann vísaði sömuleiðis til sönnunargagna um að Bolsonaro hefði áður íhugað að leita hælis í sendiráði Argentínu í Brasilíuborg. Einn sona hans og aðrir nánir bandamenn hafa þegar flúið Brasilíu til að komast undan lögsögu dómstóla landsins. Lögmenn Bolsonaro mótmæla úrskurðinum og hyggjast áfrýja honum. Í september síðastliðnum var Jair Bolsonaro, sem gengdi embætti forseta Brasilíu á árunum 2019 til 2023, dæmdur til 27 ára og þriggja mánaða fangelsisvistar. Hann var sakfelldur fyrir að hafa skipulagt tilraun til að hindra embættistöku Luiz Inacio Lula da Silva, núverandi forseta, sem bar sigur úr býtum í forsetakosningum árið 2022. Hann hefur sætt stofufangelsi síðastliðna mánuði vegna meintra tilrauna til að hindra framgang réttvísinnar í öðru máli gegn honum með því að hafa hvatt bandarísk stjórnvöld til að hafa áhrif á málaferlin. Flavio Bolsonaro, sonur forsetans fyrrverandi og öldungadeildarþingmaður, brást við fréttunum með myndbandi á samfélagsmiðlum. Hann hvatti stuðningsmenn Bolsonaro til að safnast saman fyrir utan heimili forsetans fyrrverandi. „Ég býð ykkur að koma og berjast með okkur. Með styrk ykkar, styrk fólksins, snúum við vörn í sókn og björgum Brasilíu,“ sagði hann meðal annars. Brasilía Mest lesið Kvígurnar kvaddar eftir meinta kúvendingu Landsvirkjunar Innlent Björk og Rosalía í hart við íslenska ríkið Innlent Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Innlent Staðsetning flugeldanna endurskoðuð vegna drengsins Innlent Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Innlent Brutu dyrakarm til að bjarga heimilismanni Innlent Ósætti um frysta sjóði Rússa: „Witkoff þarf á geðlækni að halda“ Erlent Þrír læknar hafa sagt upp á Akureyri vegna álags Innlent „Fasistinn“ og „kommúnistinn“ grófu stríðsöxina Erlent Hættir á þingi vegna deilna við Trump Erlent Fleiri fréttir Forsetinn fyrrverandi í gæsluvarðhald af ótta við flótta Ósætti um frysta sjóði Rússa: „Witkoff þarf á geðlækni að halda“ Hættir á þingi vegna deilna við Trump Pútín tekur vel í „friðaráætlun Trumps“ „Fasistinn“ og „kommúnistinn“ grófu stríðsöxina „Annaðhvort þessir 28 liðir eða gífurlega erfiður vetur“ Skaut fimmtán skotum 25 sekúndum eftir að hann mætti Hóta að skera á flæði vopna og upplýsinga skrifi Selenskí ekki fljótt undir Drógu í land með að afnema bann við hakakrossum eftir fjölmiðlafár Svona lítur friðaráætlun Bandaríkjamanna og Rússa út Segja friðarverðlaunahafann á flótta undan „réttvísinni“ sæki hann verðlaunin Ísland sagt meðal ríkja sem mótmæla útvatnaðri ályktun COP30 Tugir látnir í flóðum í Víetnam Pras úr Fugees dæmdur í fjórtán ára fangelsi Aðgerðir í þágu jafnréttis munu jafngilda mannréttindabrotum Mynd eftir Fridu Kahlo sló met í New York Selenskí heldur ró sinni og hyggst ræða við Trump Kallar Demókrata landráðamenn og ýjar að hengingu Vilja fá Selenskí til að samþykkja „óskalista“ Pútíns Birta nærmyndir af halastjörnu úr öðru sólkerfi Breski raðnauðgarinn fær enn einn lífstíðardóminn Viðurkenndu að kviðdómendur sáu ekki ákæruskjalið Trump staðfestir Epstein-lögin Tugir látnir eftir árás á íbúðarhúsnæði Tilkynna yngri en 16 ára að reikningum að Facebook og Instagram verði lokað Reiði í Hvíta húsinu: „Demókratar munu sjá eftir þessu“ Sagðir vinna að nýju friðarsamkomulagi án Úkraínu og Evrópu Grunaður um að myrða stúlku sem fannst látin í skotti Teslu hans Loka síðustu ræðismannsskrifstofu Rússa Stærsti bæjarbruni í landinu frá 1976 Sjá meira